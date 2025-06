Kann Eintracht Nordhorn das Double feiern?

Der Bezirksligist krönte sich am Mittwoch der vorigen Woche zum Meister der Bezirksliga und kehrt nach elf Jahren wieder in die Landesliga zurück. Wettbewerbsübergreifend gewann Nordhorn neun Spiele am Stück und gewann so auch verdient die Meisterschaft. Auf dem Weg ins Pokalfinale schlug man unter anderem den Landesliga-Meister Holthausen-Biene mit 3:1. Im Halbfinale gewann man dann 2:0 gegen WSC Frisia.