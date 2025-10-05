Kann Dölau die Tormaschine stoppen? Holt Besiegdas die ersten Punkte?

In der Humanas-Verbandsliga der Frauen rollt am Sonntag wieder der Ball. Die beiden Begegnungen in Halle - darunter das Spitzenspiel - finden zwar zu einem späteren Zeitpunkt statt. Dennoch gibt es spannende Partien.

Nach dem beachtlichen Aufritt im Heimspiel gegen den Halleschen FC (0:2) starten die Wernigeröder REDS einen erneuten Anlauf auf die ersten Punkte der Saison. Die fünfte Partie führt den Aufsteiger am Sonntag zum SV Allemannia Jessen. Dieser hatte zuletzt selbst bei Neuling SV Germania Hergisdorf (5:2) seine ersten drei Zähler dieser Spielzeit eingefahren.

Mit zwölf Punkten und einer Tordifferenz von 27:4 hat die U23 des 1. FC Maggdeburg einen fulminanten Start in die neue Saison der Humanas-Verbandsliga hingelegt. Knüpft das Team von Leonie und Lisa Grünwald am Sonntag daran an? Dann ist der Aufsteiger SV Blau-Weiß Dölau in Magdeburg zu Gast - und versucht, die Tormaschine des FCM zu stoppen.

Jeweils zehn Treffer waren in den vergangenen beiden Testspielen zwischen der SG Einheit Halle und der FSG Irxleben/Niederndodeleben gefallen. Wer sich allerdings auf ein torreiches Duell am Sonntag freut, wird enttäuscht. Aufgrund der Witterung wurde die Begegnung abgesagt.

Heute, 15:00 Uhr SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas SV Germania Hergisdorf Hergisdorf 15:00 PUSH

Für die Fußballerinnen des SSV Besiegdas Magdeburg war es eine Saisonstart, wie sie ihn aus den vergangenen Jahren nicht kannten. Mit zwei Niederlagen - 0:2 gegen den Halleschen FC, 1:7 gegen den FCM II - startete der mehrfache Landesmeister in diese Spielzeit. Am Sonntag soll der erste Sieg her, wenn der SV Germania Hergisdorf am Gübser Weg gastiert.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

Das Duell zwischen dem Halleschen FC und der SG Union Sandersdorf sollte das Highlight des fünften Spieltags sein. Dieses wird allerdings zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die Partie wurde aufgrund von "zahlreichen Krankheits- und Verletzungsfällen" bei Union kurzfristig auf den 15. November verschoben. "Ein großes Dankeschön an den HFC für die gute Kommunikation und das Entgegenkommen", richteten die Sandersdorferinnen via Social Media an den amtierenden Landesmeister.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!