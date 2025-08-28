Kann die SG den Titelfavoriten fordern?

SG Adlhausen/Langquaid II gegen TSV Abensberg II ----- Nur selten scheinen die Rollen klarer verteilt als bei dieser Begegnung. Wenn der Titelfavorit aus der Babonenstadt - nach elf Jahren in der Kreisklasse mussten sie nach einer unglücklich verlaufenen Relegation in den sauren Apfel des Abstiegs beißen - sein Gastspiel gibt, haben die nach wie vor sieglosen, aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbesserten Gastgeber nichts zu verlieren. In allen bisherigen Auseinandersetzungen hielten sie fast immer bis in die Schlussminuten mit, um dann noch den oder die entscheidenden Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Doch das zuletzt annähernd einer A-Juniorenmannschaft gleichende Team lässt den Mut nicht sinken und hofft aus einer sicheren Abwehr um Rückhalt Lukas Pernpeintner heraus, den zu erwartenden Angriffswellen der Abensberger genügend Abwehrpotenzial entgegenstellen zu können. Dabei gilt es vor allem dem fünffachen Abensberger Torschützen Sami Telaku - auch schon einmal in SG-Diensten - nicht zu viel Spielraum zu gewähren, aber auch Erik Kirillov (3) und Sevdaim Tahiri (2) wirkungsvoll zu beschatten. Gelingt dies, hätte das Briegert-/Schmaus-Team schon einiges von seiner Schlagkraft eingebüßt. Die SGler steigern sich allmählich auch in der Offensive, die es häufig mit ausgebufften Abwehrrecken zu tun bekommt.