Kann die SG Adlhausen/Langquaid II gegen die SG WiBiKi II punkten?

Nach der Gillamoos-Pause greift die SG Adlhausen/Langquaid II wieder in das Geschehen der A-Klasse Mainburg ein. Noch ist das Team aus dem Labertal noch ohne Punktgewinn, wobei es bisher schon auf fast alle Mannschaften der vorderen Tabellenhälfte getroffen ist. In den nächsten vier Partien hat es das Schuster-/Niedermeier-Team dreimal mit Mannschaften aus dem hinteren Bereich zu tun, so dass die Möglichkeiten auf Zählbares größer werden. Doch gerade die SG WiBiKi II - ein Team mit Wildenberger, Biburger und Kirchdorfer Spielern - gleicht einer Wundertüte. Hatte sie doch den Titelfavoriten TSV Abensberg II bei der 1:2-Niederlage am Rande eines sensationellen Punktverlustes und konnte dem Spitzenreiter SG Pfeffenhausen/Hornbach beim 2:2 den bisher einzigen Punkt abnehmen! Alleine diese beiden Ergebnisse zeigen, wozu die Elf von Trainer Michael Steiger an guten Tagen fähig ist, so dass der derzeit neunte Rang unter ihren Möglichkeiten liegt.

Auch der elfte Platz der Gastgeber wird den bisherigen Auftritten nicht gerecht, da das stark verjüngte Team aus Adlhausen und Langquaid einige Male erst in den Schlussminuten dem Gegner die Punkte abtreten musste. So gilt es auch diesmal über die ganze Spielzeit mit taktischer Disziplin und voller Konzentration gegenzuhalten, wobei der eine oder andere Mitspieler fortgeschrittenen Fußball-Alters auch in dieser Hinsicht wertvolle Unterstützung für die nachwachsenden Talente wie Bastian Blenke, Veit Dürmeier, Jakub Kusiak und Severin Steger sein könnte. Auf der Verletztenliste befinden sich nach wie vor Michael Blüml, Korbinian Löschenbrand und Ramazan Özkaraca. Bei "WiBiKi" stachen bisher die beiden Dreifach-Schützen Philipp Brunner und Sebastian Schaller sowie Jonas Magowsky mit zwei Treffern heraus, während bei den Gastgebern sich die sechs Treffer auf fünf Spieler - Tim Schultes hat als einziger doppelt getroffen - aufteilen.

Schiedsrichter ist Matthias Nesslauer. Das Spiel beginnt am Samstag, 13. September, um 14.00 Uhr im Langquaider Waldstadion.