Kann die SG Adlhausen/Langquaid II den Titelanwärter fordern?

Titelanwärter TSV Herrngiersdorf in Adlhausen zu Gast ---- Zwei Jahre in Folge musste die SG Adlhausen/Langquaid II die rote Laterne in der A-Klasse leuchten lassen, nun will sich die neu zusammengestellte Mannschaft mit frischem Elan vom Tabellenende entfernen. Nach einer guten Vorbereitungsphase unter dem Trainergespann Rainer Schuster / Raphael Niedermeier deutet sich an, dass die verjüngte Mannschaft an Teamgeist und Schlagkraft gewonnen hat und den seit der Winterpause schon gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen kann. Freilich hat der Spielplan der A-Klasse Mainburg den hoch gehandelten letztjährigen Vizemeister, den TSV Herrngiersdorf - mit dem TSV Abensberg II und dem SV Schwaig als Favoriten eingestuft - als Auftaktgegner beschert, der keine Punkte abgeben darf, wenn endlich das Aufstiegsziel realisiert werden soll. Die aus Langquaid kommenden Trainer Dennis Wagner und Co-Trainer Bastian Halbritter erwarten von ihrer Elf auf dem Sportgelände in Adlhausen wohl auch treffermäßig einen klaren Erfolg, alles andere wäre wohl als Enttäuschung zu werten. Die Herrngiersdorfer haben sich mit Chris Gräßlin und Valentin Schneider (beide vom TSV Langquaid) verstärkt, so dass Philipp Paintner - Top-Torjäger mit 29 Einschüssen - ein Team um sich hat, das auch von den Titelanwärtern kaum zu schlagen sein wird. Außerdem stehen mit Bastian Halbritter (13), Johannes Englbrecht (10), Kevin Baumann (7), Johannes Pernpaintner (7) und Daniel Weigl (7) weitere torgefährliche Akteure in ihren Reihen. die von der neu formierten SG-Abwehrreihe gebremst werden müssen.