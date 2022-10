Kann die Olympia auch beim FV Ravensburg II punkten?



Bisher haben sich elf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen. Chefcoach Stefan Wiest hofft, dass die Mannschaft den Flow, den Schwung der letzten Spiele mitnehmen kann. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor bei Spielen gegen die zweite Mannschaft des FV Ravensburg ist immer, ob der Trainer der Heimmannschaft Spieler aus der Oberliga-Elf einsetzt. Stefan Wiest teilt mit, dass er erst am Spieltag entscheiden kann, ob Marc Vogel, der in den letzten beiden Spielen eine sehr gute Leistung gezeigt hat und Marcello Mignemi einsatzfähig sind. Nick Seemann, der im Heimspiel gegen Mengen gefoult wurde und zur Halbzeit raus musste, müsste bis Sonntag wieder fit sein. Anpfiff in Ravensburg ist zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit, nämlich um 13 h.