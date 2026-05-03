„Kann die Moral meiner Mannschaft nur loben“ – SCO-Reserve erkämpft Remis

Daniel Stapfer (r.). – Foto: Dieter Metzler

Wichtiger Punkt im Kampf um den direkten Klassenerhalt: Der SC Oberweikertshofen II erkämpfte in Unterzahl gegen Weßling noch ein 2:2.

Der SC Weßling ist im Aufstiegsrennen in Oberweikertshofen ins Stolpern geraten. Trotz einer 2:0-Führung kam der Tabellendritte beim SC Oberweikertshofen II nicht über ein 2:2 hinaus. Für die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer war der Punkt dagegen ein wichtiger Schritt im Kampf um den direkten Klassenerhalt. „In Anbetracht der Personallage kann ich die Moral meiner Mannschaft nur loben“, sagte Stapfer. Weil der Kader so dünn besetzt war, kam sogar Landesliga-Torwart Marco Dzwonik später im Sturm zum Einsatz. Weßling hatte in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz, zwingend wurde es aber auf beiden Seiten nur selten. Beide Mannschaften ließen jeweils eine gute Möglichkeit ungenutzt.

In Anbetracht der Personallage kann ich die Moral meiner Mannschaft nur loben.

Daniel Stapfer

Kurz nach der Pause belohnte sich der Gast dann für seine Überlegenheit: Marius Sturm brachte Weßling in der 49. Minute in Führung. Noch bitterer wurde es aus Sicht der Gastgeber wenig später beim 0:2 durch Markus Koller. Dem Treffer soll ein Handspiel vorausgegangen sein, das der Schiedsrichter jedoch nicht ahndete.

Doch Oberweikertshofen gab sich nicht auf. Lukas Kuppelwieser verkürzte auf 1:2 und brachte den Glauben an eine Wende zurück. Selbst nach der Gelb-Roten Karte gegen Jakob Kuhbandner wegen wiederholten Foulspiels steckte der SCO II nicht auf. In Unterzahl gelang Fabian Riedmair das 2:2. (Dieter Metzler)