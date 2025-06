Kann der Underdog für eine Überraschung sorgen?

Am morgigen Samstagnachmittag treffen sich Landolfshausen/Seulingen und der SSV Kästorf zum Finale des Bezirkspokals. Im Halbfinale konnten sich beide Teams recht locker durchsetzen, doch im Finale werden die Karten neu gemischt..

Der Bezirksligist ist seit acht Spielen ungeschlagen und kletterte so auf Rang vier in der Liga hoch. Einen Spieltag vor dem Saisonende ist zwar kein Sprung nach oben mehr machbar, doch mit dem Pokalsieg würde man eine super Rückrunde krönen. Auf dem Weg ins Finale schaltete Landolfshausen/Seulingen mit Northeim, Bovenden und zuletzt BSC Acosta drei Landesligisten aus und weiß, wie man größere schlägt. Auch den Bezirksliga-Meister Sülbeck/Immensen konnte das Team von Coach Florian Jünemann klar im Pokal schlagen.

Zwar ist der Bezirksligist in super Form, doch auch Kästorf ist wettbewerbsübergreifend neun Spiele am Stück ungeschlagen und gewann alle Neune, wodurch man in der Liga die Vizemeisterschaft feiern konnte. Im Pokal schmiss man mit Fallersleben, Bleckenstedt und Helmstedt drei Landesligisten raus und steht verdient im Finale.

Die vergangenen direkten Duelle waren sehr spannend zwischen den beiden Kontrahenten, was Spannung verspricht. Außerdem steht das Spiel im Zeichen zweier starker Torjäger. Auf der Heimseite traf Hendrik Ziegner fünf mal im Pokal und 17 mal in der Liga. Ihm gegenüber steht Leander Petry, der Torschützenkönig der Landesliga, der auch im Pokal schon sieben Tore erzielte.