Kann der Underdog die Überraschung schaffen?

Im Achtelfinale des FVM Bitburger-Pokals trifft der FC Hennef 05 am Mittwochabend (19:00 Uhr) im Anton-Klein-Sportpark auf den Bonner SC. Für beide Vereine hat die Partie sportliche Bedeutung, zugleich handelt es sich um ein regionales Duell zweier etablierter Teams aus dem Fußballverband Mittelrhein.

Der FC Hennef 05 geht als Mittelrheinligist mit der Rolle des Außenseiters in die Begegnung. Die Mannschaft setzt auf den Heimvorteil und ein kompaktes Defensivkonzept. Der Verein rechnet mit einer guten Zuschauerzahl und verweist auf die zusätzliche Motivation, die ein Pokal-Heimspiel gegen einen höherklassigen Gegner mit sich bringt. Der Bonner SC reist als Regionalligist mit der Erwartung an, die nächste Runde zu erreichen. Die Mannschaft verfügt über die individuelle Qualität und spielerische Erfahrung, die ihr in dieser Paarung die Favoritenrolle zuschreibt. Gleichzeitig warnt der BSC intern davor, die Aufgabe zu unterschätzen. Der Verein hat organisatorisch einen eigenen Gästebereich („Stehplatz Ost“) angekündigt.