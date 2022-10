Kann der TuS Frisia die formstarke Dammer überraschen

Am heutigen Abend steht das Spiel zwischen TuS Frisia Goldenstedt und Rot-Weiss Damme an. Es ist ein Duell zwischen einer Mannschaft, die nicht in guter Form ist, und ein Team, das gute Leistungen bringt. Die Dammer hatten aus den letzten drei Spielen neun Punkte geholt und können im Falle eines Sieges auf den vierten Platz vorrücken.

Jörg Peuker, Trainer der Goldenstedter hat keine Angst: ,,Wie heißt es so schön? Für jede Mannschaft in jedem Spiel, egal wie die Tabellensituation ist, jedes Spiel muss erst gespielt werden und die Mannschaft, die es am meisten will, gewinnt. Man hat gegen Vechta gesehen, dass wir jeden schlagen können.” Der Trainer geht davon aus, dass seine Spieler sich gesteigert haben. ,,Ich erwarte, dass meine Jungs das, was wir und sie sich letzte Woche vorgenommen haben, diese und letzte Woche im Training gezeigt haben, umsetzen und das absolut Allerletzte aus sich herausholen. Ich möchte einfach nur, dass sie Kämpfen, denn wer nicht kämpft hat schon verloren und was dann bei herausspringt werden wir sehen. Auf jeden Fall sind sie motiviert bis in die Spitzen.”