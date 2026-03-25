Kann der SV Waldhof Mannheim den Spitzenreiter Großaspach entzaubern?

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 5. Spieltag der Frühjahrsrunde in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg liegt der Fokus auf dem Spitzenspiel in Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim empfängt den enteilten Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach und muss zwingend gewinnen, um den Titelkampf noch am Leben zu erhalten. Doch auch auf den anderen Plätzen herrscht höchste Anspannung. Während die TSG 62/09 Weinheim gegen das Schlusslicht Bahlinger SC antritt und sich im Titelrennen zurückmelden will, strebt der ebenfalls unbesiegte SSV Reutlingen gegen den FC-Astoria Walldorf seinen Platz in der Spitzengruppe zementieren. Im Tabellenkeller geht derweil der unerbittliche Kampf gegen die drei direkten Abstiegsplätze weiter. Der Freiburger FC trifft auf den defensivstarken VfR Aalen, und zum Abschluss des Wochenendes stehen sich die SG HD-Kirchheim und der TuS Ergenzingen in einem richtungsweisenden Duell um den ersehnten Klassenerhalt gegenüber.

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Den Auftakt macht der Tabellendritte TSG 62/09 Weinheim, der gegen das abgeschlagene Schlusslicht Bahlinger SC seiner Favoritenrolle gerecht werden will. Die Gäste von den Trainern Jens Matuschek und Mohamed Ali Gasmi reisen zwar noch immer ohne Saisonsieg an, schöpfen aber enormen Mut aus dem jüngsten Befreiungsschlag. Gegen das ungeschlagene Team des SV Waldhof Mannheim rettete Steven Gallus mit einem späten Treffer in der 87. Minute, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Nico Gäßler (50.), ein vielumjubeltes 2:2-Unentschieden. Weinheim muss also zwingend gewarnt sein, um im engen Kampf um die Spitzenplätze nicht selbst unerwartet ins Straucheln zu geraten. ---

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 PUSH

Im absoluten Spitzenspiel dieses Wochenendes trifft Mannheim auf den enteilten Ligaprimus SG Sonnenhof Großaspach. Während die Mannschaft von Trainer Andreas Müller am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen das Schlusslicht gleich zweimal leichtfertig eine Führung aus der Hand gab, marschieren die Gäste unaufhaltsam vorneweg. Das Team von Coach Niklas Metzger untermauerte seine Dominanz zuletzt mit einem souveränen 2:0-Erfolg, bei dem eiskalt direkt in der ersten und 46. Minute zugeschlagen wurde. Der Rückstand der gesamten Konkurrenz auf den Spitzenreiter ist bereits extrem groß, weshalb die Mannheimer hier dringend einen Heimsieg brauchen, um die Liga überhaupt noch einmal spannend zu machen. ---

Der SSV Reutlingen empfängt unter der Leitung von Trainer Amandip Singh den FC-Astoria Walldorf und möchte seine beeindruckende Serie ohne Niederlage weiter ausbauen. Die Hausherren bewiesen zuletzt absolute Nervenstärke, als Mika Stauß in der 86. Minute den späten 2:1-Siegtreffer sicherte, nachdem die frühe Führung durch Andrija Milenkovic (9.) zwischenzeitlich ausgeglichen worden war. Die von Meik Spieler trainierten Walldorfer stehen hingegen gefährlich nah an der Abstiegszone und holten zuletzt nach einer Führung durch Leonhard Balkow (51.) nur ein 1:1-Remis. Reutlingen will den aktuellen Schwung nun nutzen, um sich in der oberen Tabellenhälfte endgültig festzusetzen. ---

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr Freiburger FC FreiburgerFC VfR Aalen VfR Aalen 14:30 PUSH

Der Freiburger FC strebt gegen den abstiegsbedrohten VfR Aalen einen Heimsieg an, um den wichtigen Anschluss an das obere Tabellendrittel zu wahren. Die Freiburger mussten sich am letzten Spieltag nach einem Rückstand dank des späten Ausgleichstreffers von Henry Lay (73.) mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Die von Olaf Saur betreuten Gäste aus Aalen stecken derweil tief im Abstiegskampf fest, zeigten jedoch unlängst eine bemerkenswerte Defensivleistung bei einem torlosen Remis gegen das ungeschlagene Topteam von der TSG Balingen. Für den VfR zählt im unerbittlichen Kampf gegen die drei direkten Abstiegsplätze ab sofort jeder Punkt, was eine hart umkämpfte Partie verspricht. ---