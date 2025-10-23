Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Tobias Ganter erweist sich regelmäßig als sicherer Rückhalt für die SG Lenzkirch-Saig. – Foto: Wolfgang Scheu
Kann der SV Titisee aufschließen?
SG Unadingen/Dittishausen will zu Hause gegen den SV Hölzlebruck den Abwärtstrend stoppen.
In der Fußball-Kreisliga-A kann das Schlusslicht mit einem Sieg beim SV Eisenbach die Rote Laterne abgeben. Die SG Unadingen/Dittishausen will zu Hause gegen den SV Hölzlebruck den Abwärtstrend stoppen.
Nach mehr als einem Drittel der Saison ergibt sich langsam, aber sicher ein Bild der Kräfteverhältnisse in der Kreisliga A. Die beiden Absteiger SG Kirchen-Hausen (spielt erst am Donnerstag zuhause gegen den SV Grafenhausen) und der SV Hölzlebruck haben sich an die Spitze gesetzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.