Kann der SV Titisee aufschließen?

In der Fußball-Kreisliga-A kann das Schlusslicht mit einem Sieg beim SV Eisenbach die Rote Laterne abgeben. Die SG Unadingen/Dittishausen will zu Hause gegen den SV Hölzlebruck den Abwärtstrend stoppen.

Nach mehr als einem Drittel der Saison ergibt sich langsam, aber sicher ein Bild der Kräfteverhältnisse in der Kreisliga A. Die beiden Absteiger SG Kirchen-Hausen (spielt erst am Donnerstag zuhause gegen den SV Grafenhausen) und der SV Hölzlebruck haben sich an die Spitze gesetzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.