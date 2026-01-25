Der SV Lürrip hat am Samstag beim SC Waldniel mit 1:5 verloren. – Foto: Sascha Köppen

Kann der SV Lürrip die Bezirksliga-Saison regulär zu Ende spielen? Am Rande des Testspiels beim SC Waldniel hat Andreas Zimmermann als Vorsitzender und sportlich Verantwortlicher die aktuelle Situation geschildert.

Eine Reihe von Traditionsvereinen aus Mönchengladbach hat seit einer Weile so seine Probleme, inzwischen hat sich dort auch der SV Lürrip eingereiht. Dabei hätte es vor einem guten halben Jahr kaum rosiger aussehen können - zumindest von außen betrachtet. Denn nach der abgelaufenen Saison hatten die Lürriper 115 Jahre nach ihrer Gründung einen Dreifach-Aufstieg zu bejubeln.

Doch schnell blieb von der Euphorie wenig übrig. Zahlreiche Spieler der Ersten Mannschaft verließen den Verein, und das kann Andreas Zimmermann bis heute nicht begreifen. Der Vorsitzende und für die sportliche Belange Verantwortliche kann dafür nämlich keine konkreten Gründe ausmachen. "Wenn es irgendeinen Streit oder sonst etwas gegeben hätte, würde ich das ja noch verstehen. Aber da war nichts", erklärt er am Rande des Testspiels der Lürriper am Samstag beim SC Waldniel. Die Partie offenbarte dabei auch, dass der neue Trainer Ulrich Hamans noch eine Menge Arbeit hat. Die Waldnieler siegten mit 5:1 - und es hätten sicher auch gut acht Gegentreffer werden können. Zimmermann ist dafür bekannt, und das ist auch im Amateurfußball inzwischen selten geworden, nicht um den heißen Brei zu reden. Das tut er auch in Bezug auf die Perspektive der Ersten Mannschaft nicht. "Wir sind abgestiegen, da müssen wir uns nichts vormachen", erklärt er. Im Winter sei demnach das Ziel gewesen, sich so aufzustellen, dass man die Saison in der Bezirksliga ordentlich zu Ende führen könne, und dabei eine Mannschaft auf dem Platz habe, mit der sich ein Anhänger wieder identifizieren kann. "Uns sind ja die Zuschauer weggelaufen, auswärts ist kaum noch jemand mitgefahren. In diesem Punkt habe ich jetzt zumindest den Eindruck, dass da wieder etwas zusammenwächst." Zu den verbliebenen Spielern sind acht Akteure dazugekommen, die Hamans vom Rheydter SV II mit an den Weiersweg gebracht hat.