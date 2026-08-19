 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Kann der SV Glehn seine Donnerstags-Gala wiederholen?

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der SV Glehn spielt erneut am Donnerstag, diesmal geht es gegen den Aufsteiger DJK Hoisten.

von André Nückel · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser
Erstes Heimspiel für den SV Glehn.
Erstes Heimspiel für den SV Glehn. – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

Der SV Glehn startete in der vergangenen Woche mit einem 4:1 beim TuS Reuschenberg stark in die Saison und erwartet am 2. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss den Aufsteiger DJK Hoisten. Hoisten holte ein 1:1 gegen den SV Rosellen. Die weiteren Partien folgen am Sonntag.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
20:00live
Spieltext SV Glehn - DJK Hoisten

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen II
15:30live
Spieltext SF Vorst - SC Kapellen II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SpVg Gustorf/Gindorf
SpVg Gustorf/GindorfSpVg Gustorf
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30
Spieltext SpVg Gustorf - Weissenberg II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:30
Spieltext FSV Vatan - SG Grimlinghaus...

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
14:30live
Spieltext Delhoven - Bedburdyck

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:15live
Spieltext FC Straberg - Reuschenberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00
Spieltext SV Rosellen - SG Orken

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:00live
Spieltext SSV Delrath - VfR Büttgen

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SSV Delrath - SVG Neuss-Weissenberg II
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SV Bedburdyck/Gierath
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SC Kapellen-Erft II
So., 06.09.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - DJK Germania Hoisten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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