Kann der SV Glehn seine Donnerstags-Gala wiederholen?

Der SV Glehn startete in der vergangenen Woche mit einem 4:1 beim TuS Reuschenberg stark in die Saison und erwartet am 2. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss den Aufsteiger DJK Hoisten. Hoisten holte ein 1:1 gegen den SV Rosellen. Die weiteren Partien folgen am Sonntag.
3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss
4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SSV Delrath - SVG Neuss-Weissenberg II
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SV Bedburdyck/Gierath
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SC Kapellen-Erft II
So., 06.09.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - DJK Germania Hoisten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen
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