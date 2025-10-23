 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Glehn im Heimspiel.
Glehn im Heimspiel. – Foto: Norbert Jurczyk

Kann der SV Glehn den Tabellenführer Germania Grefrath stoppen?

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Donnerstag gastiert Germania Grefrath beim SV Glehn, ehe am Freitag das große Kellerduell zwischen dem FC Zons und der SG Grimlinghausen/Norf folgt.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Spieltag 11 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die vergangenen drei Duelle hat Tabellenführer Germania Grefrath gegen den SV Glehn nicht verloren. Ändert sich das am Donnerstag? Am Freitag folgt Spannung im Keller, wenn Schlusslicht FC Zons seinen ersten Saisonsieg gegen den Vorletzten vergolden, doch dagegen hat die SG Grimlinghausen/Norf natürlich ein Problem. So läuft das Wochenende:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
20:00live
Spieltext SV Glehn - Ge. Grefrath

Morgen, 20:00 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
20:00live
Spieltext FC Zons - SG Grimlinghaus...

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
15:30
Spieltext Wevelinghov. - TuS Grevenb.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:00live
Spieltext SV Rosellen - Weissenberg II

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live
Spieltext SG Orken - VfR Büttgen

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:00live
Spieltext FC Straberg - FSV Vatan

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:15live
Spieltext Reuschenberg - SF Vorst

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30
Spieltext DJK Novesia - Delhoven

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 023.10.2025, 10:00 Uhr
André NückelAutor