Kann der SV Aubing die Auswärtskönige aus Haidhausen stoppen? Wie die Ghigani-Elf der Spielvereinigung beikommen will

Für die Aubinger endet mit dem Heimspiel gegen Haidhausen eine Hinrunde voller Höhen und Tiefen. Man hat das Gefühl, die Standortbestimmung sei beim SVA noch immer nicht abgeschlossen. Welches Gesicht werden die Grün-Weißen am Sonntag ihrem Anhang präsentieren? Punkte wären natürlich wünschenswert, denn die Aubinger stehen derzeit nur knapp über dem ligaerhaltenden Schnitt. In der vergangenen Woche war die Mannschaft von reichlich Pech verfolgt. Nach zuvor drei Niederlagen am Stück hatten sich die Aubinger zusammengerauft und eine kämpferisch erstklassige Leistung in Deisenhofen geboten. Der ersehnte Sieg war zum Greifen nahe, als auf der Anlage des Bayernligisten das Flutlicht ausfiel und das Spiel abgebrochen wurde. Jetzt wurde für den 16. November ein Wiederholungsspiel angesetzt. Aus Aubinger Sicht wird es entscheidend sein, ob es gelingt, auch am Sonntag gegen Haidhausen eine solche Energie auf den Platz zu bringen, wie es in Deisenhofen der Fall war. Ein starker Wille kann Berge versetzen oder sogar Fußballspiele gewinnen.

Natürlich wissen die Aubinger, wer da am Sonntag zu ihnen an die Kronwinklerstraße kommt. Schließlich hat Haidhausen in den vergangen Wochen ligaweit aufhorchen lassen. Nach dem 5:2 der Vorwoche gegen Denklingen hat die Spielvereinigung nun sogar Platz 2 inne und ist gegenwärtig erster Verfolger des Spitzenreiters aus Garmisch-Partenkirchen. Vor allen Dingen besticht die vielleicht spielstärkste Elf auf fremden Plätzen. Sechs Spiele, sechs Siege! 4:2 in Raisting, 4:0 bei Hellas, 2:1 in Unterpfaffenhofen-Germering, 2:0 in Neuhadern, 2:0 in Deisenhofen, 4:1 in Bad Heilbrunn – das kann sich wirklich sehen lassen. Im gesamten Jahr 2022 haben die Jungs aus Giesing bislang nur ein einziges Auswärtsspiel verloren, nämlich im März beim SCUG. Nur zu gerne möchten die Aubinger am Sonntag diese eindrucksvolle Bilanz trüben.