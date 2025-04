Kann der SEF im Aufstiegskampf doch noch ein Wörtchen mitreden? „Das ist viel Konjunktiv“

Ein wenig hatten sie zuletzt ja schon gezweifelt in der Savoyer Au, und nach nur einem Punkt in den vergangenen beiden Spielen mussten die Schmidbauer-Mannen auch in der Tabelle abreißen lassen. Gegen Feldmoching blieben die Freisinger nun nichts schuldig. „Das war verdient heute“, lobte Trainer Alex Schmidbauer. Mehr solcher Auftritte, und der SEF hätte vielleicht doch noch ein Wörtchen mitreden können im Aufstiegskampf? „Das ist viel Konjunktiv“, entgegnet Schmidbauer. „Das bringt uns jetzt auch nichts mehr.“ Ärgerlich dürfte es dennoch sein, wenn man sieht, dass auch die Konkurrenten oben an der Tabellenspitze aktuell fleißig Punkte abgeben.

Gegen Feldmoching waren die Hausherren das spielbestimmende Team. Im ersten Durchgang fehlten aber noch die Treffer. Möglich waren sie: Christian Schmuckermeier (25.), der sein Startelf-Comeback feierte, und Felix Fischer sowie Alex Mrwoczynski mit zwei Fernschüssen (35.) waren nah dran.