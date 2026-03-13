Kann der HSC seine Erfolgsserie beim Tabellenführer fortsetzen?

– Foto: Manni Hermes

Kann der HSC seine Erfolgsserie am Sonntag fortsetzen oder ist die Hürde einfach zu groß? Diese Frage wird ab 15 Uhr in Egestorf beantwortet. Dort treffen der Spitzenreiter aus Egestorf/Langreder und der Herausforderer aus Heeslingen aufeinander.

Heeslingens Coach Malte Bösch ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Wir haben in den letzten Wochen alle Hürden gemeistert, aber in Egestorf wartet die denkbar größte. Auch wenn es unglaublich schwer wird, ich glaube wir können gegen Germania Egestorf schon etwas reißen“, so der HSC-Coach im Vorfeld der Partie.

Dass das Team aus Barsinghausen trotz der führenden Position keinesfalls unschlagbar ist, zeigte sich am vergangenen Sonntag in Hildesheim, als die Elf von Boris Besovic am Ende verdient mit 1:2 unterlag. Die spannende Frage wird sein, wie die Gastgeber mit dieser Situation umgehen werden. Schließlich hat die Konkurrenz Boden gut gemacht und wartet nur auf den nächsten Patzer des Spitzenreiters, der bei einer erneuten Niederlage die Tabellenführung einbüßen könnte.

Auf der anderen Seite kann der Heeslinger SC befreit aufspielen. Die Elf von Malte Bösch startete mit einer makellosen Bilanz in die Rückrunde und befindet sich ebenfalls auf Schlagdistanz zum Spitzenreiter. „Wir haben ein Spiel weniger bestritten und liegen nur drei Punkte hinter Egestorf/Langreder. Was allerdings für die Platzherren spricht, ist die wesentlich bessere Tordifferenz“, so Bösch mit Blick auf die Tabelle. Welche Formation der Trainer am Sonntag aufbieten wird, steht noch nicht endgültig fest.

Köhnken und Böntgen wieder fit und zurück im HSC-Kader



„Natürlich habe ich eine Idee, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Ideen auch schnell wieder in Luft auflösen können. Deshalb lege ich mich eigentlich erst am Spieltag endgültig fest. Noch haben wir keine Personalsorgen, aber wir haben eine englische Woche vor uns und da wird jeder einzelne Spieler ganz dringend benötigt“, so Bösch weiter.

Nicht mit von der Partie sind in jedem Fall Darvin Stüve (fünfte gelbe Karte) und Oliver Warnke, der beruflich verhindert ist. Hinter dem Einsatz von Tom Trebin steht ebenfalls noch ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler ist seit dem Heimspiel gegen Meppen angeschlagen. Rechtzeitig wieder fit sind Maxi Köhnken und Jarno Böntgen. Auf dem besten Weg zurück in den Kader ist auch Philip Wilkens, der wieder mit der Mannschaft trainiert. „Wir fahren in jedem Fall mit einem schlagkräftigen Team nach Barsinghausen und dann wird man sehen, was wir als Herausforderer erreichen können“, so Bösch.







