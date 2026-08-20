Kann der Heeslinger SC seine Miniserie gegen SV Meppen II fortsetzen? Glückliche personelle Lage beim Heeslinger SC von Zevener Zeitung/Demmer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der Heeslinger SC muss an diesem Wochenende reisen. Am Sonnabend gastiert die Elf von Nico Matern ab 15 Uhr bei der U23 des SV Meppen. Aus Sicht des HSC ist die Marschroute klar: „Wir wollen drei Punkte holen“, so der HSC-Trainer vor dem Spiel.

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II Heeslinger SC Heeslingen 15:00 live PUSH



Ein ähnliches Ziel dürfte aber auch Heeslingens nächster Gegner verfolgen, der einen durchwachsenen Saisonstart aufs Parkett legte. Nach einer 0:2-Niederlage gegen SV Wilhelmshaven und einem 2:2-Unentschieden gegen den Lüneburger SK rangiert die Elf von Cemil Yumusak derzeit auf dem 14. Platz und wird alles daran setzen, die Tabellensituation schnellstmöglich zu verbessern. „Ich habe mir die Partie gegen Lüneburg auf Video angesehen. Meppen hat eine überzeugende Leistung abgeliefert. Die Mannschaft hat viele junge Spieler in ihren Reihen, ist läuferisch stark und dementsprechend viel unterwegs. Zudem hatte die U23 auch Spieler aus dem Kader der ersten Herren dabei. Ein Spieler wie Niclas Wessels bringt richtig Qualität auf den Platz und kann dann schon mal den Unterschied machen“, so Matern, der sich noch keine Taktik für das Spiel am Sonnabend zurechtgelegt hat. „Die Analyse ist noch nicht komplett abgeschlossen. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das Spiel und am Freitag steht dann der Plan“, so Matern weiter.