Kann der Heeslinger SC seine Miniserie gegen SV Meppen II fortsetzen?

Der Heeslinger SC muss an diesem Wochenende reisen. Am Sonnabend gastiert die Elf von Nico Matern ab 15 Uhr bei der U23 des SV Meppen. Aus Sicht des HSC ist die Marschroute klar: „Wir wollen drei Punkte holen“, so der HSC-Trainer vor dem Spiel.
Ein ähnliches Ziel dürfte aber auch Heeslingens nächster Gegner verfolgen, der einen durchwachsenen Saisonstart aufs Parkett legte. Nach einer 0:2-Niederlage gegen SV Wilhelmshaven und einem 2:2-Unentschieden gegen den Lüneburger SK rangiert die Elf von Cemil Yumusak derzeit auf dem 14. Platz und wird alles daran setzen, die Tabellensituation schnellstmöglich zu verbessern.
„Ich habe mir die Partie gegen Lüneburg auf Video angesehen. Meppen hat eine überzeugende Leistung abgeliefert. Die Mannschaft hat viele junge Spieler in ihren Reihen, ist läuferisch stark und dementsprechend viel unterwegs. Zudem hatte die U23 auch Spieler aus dem Kader der ersten Herren dabei. Ein Spieler wie Niclas Wessels bringt richtig Qualität auf den Platz und kann dann schon mal den Unterschied machen“, so Matern, der sich noch keine Taktik für das Spiel am Sonnabend zurechtgelegt hat. „Die Analyse ist noch nicht komplett abgeschlossen. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das Spiel und am Freitag steht dann der Plan“, so Matern weiter.
Glückliche personelle Lage beim Heeslinger SC
Obwohl die Emsländer einen starken Eindruck hinterlassen haben, ist Matern davon überzeugt, die Aufgabe erfolgreich zu meistern. „Ich würde schon sagen, dass wir die bessere Mannschaft haben. Nur müssen wir unsere Qualität auch auf den Platz bringen“, so der HSC-Coach mit Blick auf das erste Heimspiel, in dem durchaus drei Punkte möglich gewesen wären. „Insgesamt hatten wir mehr gute als schlechte Phasen und die besseren Chancen. Aber wenn du in dieser Klasse einen Fehler machst, wird er sofort bestraft. Das darf uns gegen Meppen definitiv nicht passieren“, so Matern weiter.
„Ich würde schon sagen, dass wir die bessere Mannschaft haben. Nur müssen wir unsere Qualität auch auf den Platz bringen.“Nico Matern, Trainer Heeslinger SC
Die personelle Situation ist wie schon am vergangenen Sonntag ziemlich entspannt. Abdulai Barrie ist wieder fit und wird seiner Mannschaft auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Weiterhin pausieren müssen die Verletzten Jarno Böntgen und Tom Trebin. „Die personelle Situation ist sehr erfreulich. Nicht zuletzt deshalb wollen wir alle drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Wir fahren zu keinem Spiel mit dem Ziel, nur einen Punkt zu holen. Wir betreiben den Aufwand, weil wir gewinnen wollen“, lautet die klare Ansage des HSC-Coaches.