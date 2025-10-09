Kann der FSV Rheinfelden den Anschluss an die Spitze halten?

Der FSV Rheinfelden steht vor Duellen gegen zwei Top-Teams. Die Partien dürften zeigen, ob der ambitionierte Fußball-Landesligist bereits in dieser Saison oben angreifen kann.

Die Tabelle der Landesliga zeichnet nach acht Spieltagen ein überraschendes Bild. An der Spitze thronen der SC Wyhl und die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal, deren Drang in die Verbandsliga indes nicht sehr ausgeprägt ist. Entsprechende Ambitionen hegen andere Fußballvereine. Etwa Absteiger Freiburger FC oder die U23 des Bahlinger SC, in der Vorsaison auf Rang drei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.