Kann der FC Welzheim 06 II eine neue Siegesserie starten?

Zeitüberschneidend gastiert die zweite Mannschaft des FC Welzheim 06 bei der SpVgg Unterrot II.

Nachdem man sich am vergangenen Spieltag mit einem 5:2 Heimsieg aus der Pause zurückmeldete, peilt das Team von Trainer Stefan Gerosa nun den nächsten Dreier an, um sich in den oberen Rängen der Tabelle festspielen zu können. Hierfür stellt man sich auf ein intensives Spiel gegen einen Gegner ein, der sich mit derzeit zehn gesammelten Zählern auf dem neunten Tabellenplatz befindet und auf heimischen Boden sicherlich keine Punkte zu verschenken hat. Dementsprechend wir man einen gewissen Effort an den Tag legen müssen, um aus Unterrot etwas Zählbares zu entführen.

Der FC Welzheim 06 II befindet sich aktuell in einer schwierigen Zeit.