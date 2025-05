Kann der FC Pfaffenweiler seine Rekordsaison krönen?

Gleich drei Mannschaften kämpfen um den Titel in der Fußball-Landesliga. Für viele überraschend: Aufsteiger FC Pfaffenweiler gehört zu dem Trio und fordert am Wochenende Tabellenführer Salem heraus.

Nein, das hätte man sich nicht besser ausdenken können: In der Landesliga marschieren drei Mannschaften vorneweg, und alle drei spielen im Saisonendspurt noch gegeneinander. Der Auftakt dieser "Superserie" findet am Sonntag, 15.15 Uhr, in Pfaffenweiler statt. Dort fordert der Gastgeber als Tabellenzweiter Spitzenreiter FC RW Salem zum Duell. Nur ein einziger Punkt trennt die Kontrahenten. Beide Topteams sind richtig gut drauf. Salem fegte vergangenes Wochenende den FV Möhringen mit 7:3 vom Feld, nicht minder beeindruckend fiel der Sieg von Pfaffenweiler gegen den Hegauer FV aus. 5:0 hieß es am Ende für die Truppe von Trainer Patrick Anders. Und auch der Dritte im Bunde, der FC Radolfzell, lässt nicht locker. Leicht und locker fertigte er den FC Singen mit 5:1 ab. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.