Kann der Bahlinger SC zum Sprung aus dem Tabellenkeller ansetzen?

Bahlinger SC

Der neue Bahlinger Trainer Stefan Reisinger ist derzeit nicht zu beneiden. Da steht ihm nach drei Englischen Wochen im vergangenen Monat mal wieder eine reine Trainingswoche zur Verfügung, dann engen personelle Probleme den Spielraum gehörig ein: Holger Bux, Rico Wehrle und Ibrahima Diakité mussten das Training in den vergangenen Tagen wegen Verletzungen vorzeitig beenden. Inwieweit sie am Samstag, 14 Uhr, im Heimspiel gegen Sandhausen einsatzbereit sind, ist noch offen. Keine Entwarnung auch bei Samet Yilmaz: Der Offensivspieler muss mit Sehnenproblemen im Adduktorenbereich weitere vier bis fünf Wochen pausieren. Vasco Walz (Schambeinprobleme) und Marc Rawiel (Schulter) gesellen sich in die Riege der Langzeitverletzten zu Mike Manegold und Davino Knappe hinzu.