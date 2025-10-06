„Kann den Mädels nichts vorwerfen“ – in Unterzahl geht Borussia unter

In der zweiten Hälfte versuchten die Borussia in Unterzahl, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Doch trotz aller Offensivbemühungen kamen sie nur selten zu klaren Tormöglichkeiten. „Ich kann den Mädels nichts vorwerfen. Sie haben alles gegeben, aber der letzte Pass oder die Präzision im Abschluss hat gefehlt“, sagte Trainer Jonas Spengler.

In der Schlussphase schwanden bei seiner Mannschaft mehr und mehr die Kräfte. Sie ließen mehrere Konter der Wolfsburgerinnen zu, die zu drei weiteren Gegentreffern führten. Linnea Saelen (86.), Maja Zielinska (87.) und Kerim-Lindland (90.) sorgten schließlich für den 5:0-Endstand. „Das Ergebnis ist am Ende viel zu deutlich ausgefallen. Trotz numerischer Unterzahl haben wir lange Zeit auf Augenhöhe agiert. Der Platzverweis war letztlich ausschlaggebend“, bilanzierte Spengler.