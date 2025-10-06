„Kann den Mädels nichts vorwerfen“ – in Unterzahl geht Borussia unter

Mit der guten Ausbeute aus elf Punkten in fünf Partien war Borussia Mönchengladbach in die zweiwöchige Spielpause der 2. Bundesliga gegangen. Zurück im Ligabetrieb gab es am Sonntag nun die erste Niederlage der Spielzeit, die zudem recht deutlich ausfiel: Mit 0:5 unterlag die Mannschaft von Jonas Spengler der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg.
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in denen die Fohlen leichte Feldvorteile hatten, ereignete sich in der 20. Minute die Schüsselszene der Partie. Nach einem langen Pass in die Schnittstelle der Abwehr foulte Elize Celissen als letzte Spielerin die davoneilende Anny Kerim-Lindland. Dafür wurde Celissen mit Rot vom Platz gestellt.
Mit der frühen Unterzahl musste Borussia dem Gegner zunehmend die Spielkontrolle übergeben. Noch vor der Pause gingen die Wolfsburgerinnen mit 2:0 in Führung. Nach einer knappen halben Stunde setzte sich Anna Schitteck auf der linken Seite durch, ihre Flanke bugsierte Kiki Scholten per Kopf ins eigene Netz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Maja Zielinska die Kugel von der rechten Seite ins Zentrum, wo Kerim-Lindland nur noch einschieben musste (45.+4).
In der zweiten Hälfte versuchten die Borussia in Unterzahl, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Doch trotz aller Offensivbemühungen kamen sie nur selten zu klaren Tormöglichkeiten. „Ich kann den Mädels nichts vorwerfen. Sie haben alles gegeben, aber der letzte Pass oder die Präzision im Abschluss hat gefehlt“, sagte Trainer Jonas Spengler.
In der Schlussphase schwanden bei seiner Mannschaft mehr und mehr die Kräfte. Sie ließen mehrere Konter der Wolfsburgerinnen zu, die zu drei weiteren Gegentreffern führten. Linnea Saelen (86.), Maja Zielinska (87.) und Kerim-Lindland (90.) sorgten schließlich für den 5:0-Endstand. „Das Ergebnis ist am Ende viel zu deutlich ausgefallen. Trotz numerischer Unterzahl haben wir lange Zeit auf Augenhöhe agiert. Der Platzverweis war letztlich ausschlaggebend“, bilanzierte Spengler.
Durch die erste Niederlage rutsche Borussia vom Aufstiegsrang zwei zurück auf den vierten Tabellenplatz. Das nächste Spiel steht am Samstag, 11. Oktober, beim Aufsteiger VfR Warbeyen an, der noch ohne Sieg ist.