Kann BW Hollage II seinen Höhenflug fortsetzen?

– Foto: Thomas Mönter

Die Kreisliga Osnabrück - Staffel A - startet den dritten Spieltag bereits heute Abend mit drei vorgezogenen Spielen. Am morgigen Samstag findet eine weitere vorgezogene Partie statt.

Dabei erwartet der mit einem Heimsieg gut gestartete BW Merzen um heute 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - den Aufsteiger GW Schwagstorf. Die Mannschaft des Merzener Trainers Jens Thölenjohann will den Schwung des ersten Sieges mitnehmen und auch gegen den Aufsteiger einen Dreiereinfahren. Der Bezirksliga-Absteiger Eintracht Neuenkirchen ist mit zwei Siegen optimal in die Saison gestartet und kann sich mit einem weiteren

Erfolg in der Tabelle oben festsetzen. Gegen den TUS Bersenbrück II - Fr. 19.30 - im Fupa-Liveticker - der bisher noch kein Meisterschaftsspiel absolvierte - ist die Eintracht von der Papierform her Favorit. Der TV Bohmte 01 erwartet das schwer einzuschätzenden Team des Aufsteigers SSC Dodesheide II - Fr. 20.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - . Der Gastgeber ist mit einem Last-Minute-Sieg gegen den TSV Wallenhorst in die neue Saison gestartet. Um sich in der Tabelle gegen starke Konkurrenz in der Spitze festzusetzen benötigt der Gastgeber einen Sieg. Dafür muss der Gastgeber über die gesamte Spielzeit volle Konzentration zeigen. Für Trainer Andreas Ackermann ist es kein normales Spiel; schließlich verfügt er aus seiner Zeit als aktiver Spieler über eine erfolgreiche SSC-Vergangenheit.