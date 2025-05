Kann Bogen beim Meister überraschen? Stadtderby in Seebach

Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): "Im letzten Heimspiel dieser Saison treffen wir mit dem 1. FC Passau auf ein formstarkes Team, das vor allem in der Offensive sehr gut besetzt ist. Die Zuschauer dürften eine attraktive Partie mit zwei Mannschaften erleben, die auf alle Fälle Fußball spielen wollen.

Personalien: Ausfallen wird neben den bekannten Langzeitverletzten auf jeden Fall Jannik Vom Hofe, der sich in der letzten Auswärtspartie in Dingolfing den Arm gebrochen hat. Ansonsten plagt sich der eine oder andere mit Blessuren herum, weshalb das Abschlusstraining über die finale Besetzung entscheiden wird.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Erstmals seit dem 13. Spieltag haben wir die Relegationsränge verlassen. Zwei Spieltage vor Schluss liegt der Klassenerhalt somit wieder in unserer eigenen Hand. Das haben sich Trainerteam und Mannschaft sehr hart erarbeitet Natürlich verfolgen wir auch, was auf den anderen Plätzen passiert und es wäre gelogen zu behaupten, dass man sich keine Gedanken über mögliche Szenarien macht – gerade mit Blick auf das Freitagsspiel in Hauzenberg, wo wir alle zusehen werden. Aber am Ende zählt nur das, was wir selbst beeinflussen können: unsere eigene Leistung. Und mit dem Auswärtsspiel in Landshut steht uns eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe bevor. Wir treffen auf eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga – allen voran mit ihrem Top-Scorer Sigl. Doch gerade durch unsere jüngsten Auftritte reisen wir mit breiter Brust an und wollen auch in Landshut nicht leer ausgehen."



Personalien: Es wird gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen geben.