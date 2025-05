„Kann bis zum Boden schauen“: Tiefe Furchen an Kunstrasenplatz in GAP

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss seinen Kunstrasenplatz am Gröben erneuern. Die Kosten dafür sind unerwartet in die Höhe geschossen.

Permanent wird die Anlage genutzt. Alleine zwölf Jugendmannschaften strapazieren sie. Hinzu kommen die Herren, die dorthin immer wieder ausweichen. „Dafür ist der Platz auch da“, sagt FC-Jugendleiter Orm Ritter. Doch im Zusammenspiel mit den Witterungsbedingungen klaffen an manchen Stellen nun Löcher. Gerade im Strafraumbereich ist der Platz am meisten beansprucht worden.

„Teilweise kann man bis auf den Boden schauen. Der Austausch ist leider alternativlos“, sagt Ritter über die natürlichen Abnutzungserscheinungen. „Die Gesundheit unserer Fußballer geht vor.“ Zu groß ist die Verletzungsgefahr für die Spieler, die leicht in den Stolperstellen hängenbleiben könnten. Deshalb hat der Verein gehandelt. Noch in diesem Monat werden innerhalb von zwei bis drei Tagen die betroffenen Stellen von einer externen Firma herausgeschnitten und die neuen Teile wie bei einem Puzzle passgenau eingesetzt. „Die Vorarbeiten sind erledigt, wir warten nur noch auf trockenes Wetter.“

Böse Überraschung bei der Kostenberechnung: 1. FC muss 12000 Euro berappen

Während der Austausch reibungslos vonstattengeht, eröffnete sich den FC-Verantwortlichen jedoch ein anderes Problem. Die Ausgaben schossen unerwartet in die Höhe. Bereits vor vier Jahren wurden einige Bereiche ausgetauscht. „Das haben wir versucht, hochzurechnen.“ Doch dann folgte die böse Überraschung. Wesentlich mehr Quadratmeter an Rasen sind diesmal durch die Prüfung gefallen, zudem die Preise in die Höhe geschossen. So sammelten sich 10 000 Euro an, hinzu kommen 2000 Euro an Mehrwertsteuer. „Damals waren wir beim Preis bei weniger als der Hälfte“, erinnert sich Ritter. „Wir haben mit weniger gerechnet.“ Zumal die Garmisch-Partenkirchner die Kosten zunächst einmal selbst zu schultern haben. Die Anlage gehört dem Verein – im Gegensatz zum Stadion, dessen Eigentümer die Marktgemeinde ist. Und für ihren Bau nahm der 1. FC 2013 ein stattliches Darlehen auf, solche finanziellen Rückschläge kommen angesichts dessen zur Unzeit.