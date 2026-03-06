Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kann Biebrich Zeilsheim schlagen?
Biebrich will weiter in der Tabelle klettern
von Stephan Neumann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Einen Schritt zu spät. Gegen den Türkischen SV setzte es am letzten Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage. – Foto: Willi Roth
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Der FV Biebrich 02 hat als Fünfter bereits sechs Punkte Abstand zum Türkischen SV Wiesbaden und ein Spiel mehr ausgetragen. Gegen den Zwölften SV Zeilsheim (So., 15 Uhr) ist klar: Nur ein Dreier lässt die 02er Anschluss halten. „Beim Türkischen SV haben wir die PS nicht auf den Platz gebracht, waren nicht so kreativ wie sonst. Jetzt müssen wir Konstanz an den Tag legen“, sagt Trainer Nazir Saridogan.