Kann Biebrich Zeilsheim schlagen?

Einen Schritt zu spät. Gegen den Türkischen SV setzte es am letzten Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage. – Foto: Willi Roth

Der FV Biebrich 02 hat als Fünfter bereits sechs Punkte Abstand zum Türkischen SV Wiesbaden und ein Spiel mehr ausgetragen. Gegen den Zwölften SV Zeilsheim (So., 15 Uhr) ist klar: Nur ein Dreier lässt die 02er Anschluss halten. „Beim Türkischen SV haben wir die PS nicht auf den Platz gebracht, waren nicht so kreativ wie sonst. Jetzt müssen wir Konstanz an den Tag legen“, sagt Trainer Nazir Saridogan.