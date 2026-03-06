 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Kann Biebrich Zeilsheim schlagen?

Biebrich will weiter in der Tabelle klettern

von Stephan Neumann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Einen Schritt zu spät. Gegen den Türkischen SV setzte es am letzten Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage.
Einen Schritt zu spät. Gegen den Türkischen SV setzte es am letzten Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage. – Foto: Willi Roth

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
FV Biebrich
SV Zeilsheim
Nazir Saridogan
Nazir Saridogan

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der FV Biebrich 02 hat als Fünfter bereits sechs Punkte Abstand zum Türkischen SV Wiesbaden und ein Spiel mehr ausgetragen. Gegen den Zwölften SV Zeilsheim (So., 15 Uhr) ist klar: Nur ein Dreier lässt die 02er Anschluss halten. „Beim Türkischen SV haben wir die PS nicht auf den Platz gebracht, waren nicht so kreativ wie sonst. Jetzt müssen wir Konstanz an den Tag legen“, sagt Trainer Nazir Saridogan.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:00live