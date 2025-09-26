 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Auf den TSV Bicken und Kapitän Fatih Yilmaz (l., hier im Duell mit dem Braunfelser Ismail Besun) wartet am Sonntag ein dicker Brocken: Der verlustpunktfreie FC Amedspor gastiert beim noch ungeschlagen TSV. © Isabel Althof
Kann Bicken Kreisoberliga-Primus Amedspor stoppen?

Teaser KOL WEST: +++ Spitzenspiel in der Fußball-Kreisoberliga: Der ungeschlagene TSV Bicken erwartet den verlustpunktfreien FC Amendspor Wetzlar. In Beilstein will Frohnhausen nachlegen +++

Dillenburg. Kann der TSV Bicken den Höhenflug von Spitzenreiter FC Amedspor Wetzlar in der Fußball-Kreisoberliga West stoppen? Der Tabellendritte hat auf eigenem Platz die Möglichkeit, eigene Ansprüche zu untermauern und für Spannung im Aufstiegskampf zu sorgen. Außerdem steht das Krisenduell des SSV Allendorf in Ehringshausen im Blickpunkt. Heimspiele tragen der SSC Burg II (gegen Oberbiel), der TuSpo Beilstein (gegen SSV Frohnhausen) und der SSV Sechshelden (gegen Burgsolms II) aus.

