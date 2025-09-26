Kann Bicken Kreisoberliga-Primus Amedspor stoppen?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Kann der TSV Bicken den Höhenflug von Spitzenreiter FC Amedspor Wetzlar in der Fußball-Kreisoberliga West stoppen? Der Tabellendritte hat auf eigenem Platz die Möglichkeit, eigene Ansprüche zu untermauern und für Spannung im Aufstiegskampf zu sorgen. Außerdem steht das Krisenduell des SSV Allendorf in Ehringshausen im Blickpunkt. Heimspiele tragen der SSC Burg II (gegen Oberbiel), der TuSpo Beilstein (gegen SSV Frohnhausen) und der SSV Sechshelden (gegen Burgsolms II) aus.