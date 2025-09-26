Kann Bicken Kreisoberliga-Primus Amedspor stoppen?

Dillenburg. Kann der TSV Bicken den Höhenflug von Spitzenreiter FC Amedspor Wetzlar in der Fußball-Kreisoberliga West stoppen? Der Tabellendritte hat auf eigenem Platz die Möglichkeit, eigene Ansprüche zu untermauern und für Spannung im Aufstiegskampf zu sorgen. Außerdem steht das Krisenduell des SSV Allendorf in Ehringshausen im Blickpunkt. Heimspiele tragen der SSC Burg II (gegen Oberbiel), der TuSpo Beilstein (gegen SSV Frohnhausen) und der SSV Sechshelden (gegen Burgsolms II) aus.