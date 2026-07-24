Kann Aufsteiger Niederweningen in der 2. Liga bestehen?

– Foto: FC Niederweningen

Der FC Niederweningen ist letzte Saison nach einigen Jahren Absenz sensationell in die 2. Liga aufgestiegen. Nun wollen die Wehntaler die höchste regionale Spielklasse aufmischen.

Nach langer Absenz betreten die Wehntaler nun also wieder die grösste regionale Fussballbühne. Der FC Niederweningen spielte bis zur Saison 2011/2012 einige Jahre in der 2. Liga, ehe der Abstieg folgte.

Es war eine Bilderbuch-Saison. Mit einer beeindruckenden Serie, Heimstärke und nur einer Niederlage machte der FC Niederweningen den Aufstieg in die 2. Liga klar. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Glattfelden betrug am Ende neun Punkte, Kloten und 2.-Liga-Absteiger Töss lagen sogar noch weiter in der Gruppe 4 zurück.

Mit dem Aufstieg steigen bekanntlich auch die Anforderungen. Das Saisonziel ist aber klar: Niederweningen will erst einmal in der neuen Liga ankommen und dort den Klassenerhalt schaffen.

«Das ist viel zu lange her. Umso mehr macht es mich stolz, was wir in unserem kleinen Verein erarbeitet haben», sagt Trainer Sven Willimann.

«Uns ist bewusst, dass der Klassenerhalt für einen Aufsteiger eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt und vielen Teams dieser Schritt nicht gelingt. Genau darin liegt unsere Motivation», sagt Sven Willimann. Man arbeite täglich konsequent und fokussiert daran, um auch weiterhin in der 2. Liga vertreten zu sein.

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Starke Gruppe

Die Konkurrenz in der 2.-Liga-Gruppe 2 ist natürlich gross: die beiden Interregio-Absteiger Bülach und Dübendorf und dazu langjährige Zweitligisten wie Veltheim, Herrliberg, Gossau, Wiesendangen, Bassersdorf oder Greifensee.

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Vor allem in den ersten Wochen dürfte es darum eminent wichtig sein, möglichst schnell Punkte zu sammeln und sich an das höhere Tempo sowie die körperliche Härte der 2. Liga zu gewöhnen.

Die Niederweninger Aufstiegsmannschaft ist wenig überraschend zusammengeblieben. Es gab nur vereinzelte Veränderungen im Kader.

Defensive Stabilität

Ein Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld wäre für das Team von Trainer Sven Willimann bereits ein grosser Erfolg. Doch die Niederweninger sind eine eingespielte und eingeschworene Mannschaft.

«Unsere klare Spielidee, der ausgeprägte Teamgeist sowie die ausgewogene Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern bilden eine starke Basis», sagt Trainer Willimann. Die Mannschaft zeige in jeder Trainingseinheit grosse Leidenschaft, hohe Einsatzbereitschaft und eine professionelle Einstellung. «Diese Mentalität wollen wir Woche für Woche auf den Platz bringen, um unser Ziel zu erreichen.»

Verbesserungspotenzial sieht der FCN-Coach derweil insbesondere bei den technischen Feinheiten sowie in der schnellen Anpassung an das höhere Tempo und die Intensität der höheren Liga. «Gelingt uns diese Entwicklung, erhöhen wir unsere Chancen auf den Klassenerhalt deutlich.»

Der Weg zum Klassenerhalt dürfte indes auch damit zusammenhängen, wie gut das Team allfällige Ausfälle im Verlauf der langen Saison kompensieren kann und ob die defensive Stabilität auch gegen individuell stark besetzte Gegner standhält.

Klassenerhalt ist möglich

Die Euphorie im Dorf und die stimmungsvolle Kulisse bei Heimspielen haben Niederweningen in der vergangenen Saison getragen. Wenn die Huebwis auch eine Liga höher eine schier uneinnehmbare Festung bleibt, ist die Basis für den Klassenerhalt auf jeden Fall schon mal gelegt.

Wer seine 3.-Liga-Gruppe so dominiert wie der FCN in der vergangenen Spielzeit, bringt das Rüstzeug mit, um auch eine Etage höher zu bestehen. Wenn es dem Team gelingt, die Euphorie der Aufstiegssaison mit auf den Platz zu nehmen und die nötige Kaltblütigkeit vor dem Tor beizubehalten, kann das Abenteuer 2. Liga für das ganze Wehntal von Erfolg gekrönt sein.