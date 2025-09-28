»Kann auch 5:5 ausgehen« & »Schlechteste Saisonleistung«

Florian Biersack (in weiß) und der FC Pielenhofen-Adlersberg verloren das Sechs-Punkte-Spiel in Ramspau. – Foto: Dominik Adlhoch

An der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd steht weiterhin der TSV Kareth-Lappersdorf. Die Lerch-Elf bestand die Nagelprobe gegen den FC Viehhausen, setzte sich auswärts nach einer reifen Mannschaftsleistung mit 3:1 durch. „On top“ konnte Kareth seine Führung auf drei Punkte ausbauen. Der Rangzweite SV Wenzenbach kam im Heimspiel gegen den TV Parsberg nämlich nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Neuer Dritter ist der TB/ASV Regenstauf. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit landeten die Blitzer einen 3:0-Sieg in Thalmassing.



Was war sonst los an diesem „Super-Sonntag“ mit acht Partien? Nun, der Siegeszug des SV Schwarzhofen ist erstmal gestoppt. Die Blauweißen mussten sich in Prüfening mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben – in einem Spiel, das laut FSV-Coach Christoph Bächer auch 5:5 hätte ausgehen können. Weiter im Abwärtsstrudel befinden sich Schlusslicht BSC Regensburg und der Vorletzte SV Töging. Beide Teams verloren ihr Heimspiel gegen Hainsacker bzw. Bach knapp. Ganz wichtige Punkte holte dagegen die SpVgg Ramspau bei ihrem Heimauftritt gegen Pielenhofen-Adlersberg.



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Ein Spiel, das auch 5:5 ausgehen kann oder durch einen Lucky Punch in beide Richtungen kippen kann. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich grundsätzlich zufrieden. Gegen einen guten Gegner haben wir unsere kleine Serie ausbauen können. Mit diesem Gefühl wollen wir in die englische Woche gehen!“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „In einem mittelmäßigen Bezirksligaspiel haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die alles reingehaut und von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft hat. Wir selbst haben es nicht geschafft, unsere Chancen zu verwerten. Mehrmals trafen wir Pfosten oder Latte. Die Prüfeninger müssen sich auch bei ihrem Torwart bedanken, der ihnen mit einer überragenden Leistung die Null festgehalten hat. Wir waren unterm Strich etwas zu schlampig, um den Dreier zu holen, und müssen uns daher mit dem Auswärtspunkt begnügen.“









Gregor Mrozek (Trainer FC Thalmassing): „In der ersten Halbzeit mussten wir bei zwei schönen Torchancen eigentlich in Führung gehen. Danach gerieten wir in Rückstand, machten auf und kassierten durch einen verdienten Elfmeter das 0:2. Am Schluss hat Regenstauf verdient gewonnen. Entscheidend für uns waren aber auch unsere liegen gelassenen Torchancen.“



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir hatten zwar in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, sind aber trotz einfacher und vieler Fehler nicht wirklich ins Spiel gekommen. Durch Fehler hatte Thalmassing zwei Mal das 1:0 auf dem Fuß. Nach der Halbzeit zeigten wir eine klare Leistungssteigerung. Hier haben wir uns dann Torchancen herausgespielt und genutzt. Letztes Endes ein verdienter Sieg. Ein Lob an die Mannschaft für die Leistungssteigerung nach der Halbzeit und die sehr sehr gute Trainingswoche.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir waren fußballerisch besser, haben ordentlich Fußball gespielt. Allerdings wollte Hainsacker die Punkte mehr und unbedingt das Spiel gewinnen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber der Sieg für Hainsacker ist auch nicht unverdient aufgrund des Willens und Kämpfens.“









Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Trotz des Sieges war es die schlechteste Saisonleistung von uns, in einem ganz schlechten Bezirksligaspiel auf schwer bespielbarem Platz. Das Positive ist, dass wir trotzdem gewonnen haben. Mund abputzen.“









Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann jedoch nach und nach den Faden verloren und den Gegner zur Führung eingeladen. Der Doppelschlag vor der Halbzeit war dennoch verdient, da wir die Tore durch Kilian Kellermeier und Jakob Brüderlein schön herausgespielt haben. Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt. Eine Unachtsamkeit führte zum Ausgleich; der Schwarzenfelder Torhüter hatte mit seinen drei Paraden drei goldene Momente und hat so den Punkt für seine Mannschaft geholt.“









Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Ramspau wollte den Sieg einfach mehr als wir. Uns fehlte heute die Entschlossenheit in allen Mannschaftsteilen, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Außerdem haben wir es dem Gegner heute viel zu leicht gemacht Tore zu erzielen.“









Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Wir wollten vor heimischer Kulisse von Anfang an attackieren. Leider ist uns das in den ersten Minuten nicht gelungen. Folgerichtig gerieten wir nach einer Ecke, die wir nicht gut verteidigt haben, mit 0:1 in Rückstand. Wir haben uns dann reingebissen ins Spiel und hatten Chancen zum Ausgleich, welcher uns auch gelang. Postwendend bekamen wir jedoch das 1:2. Insgesamt ging der Sieg für Kareth in Ordnung, vor allem nach dem dritten Gegentreffer. In solchen Spielen entscheiden oft Kleinigkeiten und da war uns Kareth voraus. Wir wollen versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen.“



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lapperdorf): „Es war das erwartet intensive Spiel. Wir sind gut aus der Kabine gekommen, hatten sehr druckvolle 15 Minuten und erzielten da auch das erste Tor. Nach einem kleinen Durchhänger konnten wir uns gegen Ende der ersten Halbzeit wieder fangen. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Kontrolle über das Spiel und haben schlussendlich verdient gewonnen. Nichtsdestotrotz muss man auf diesem Platz gegen diesen Gegner erstmal bestehen. Deshalb ein großes Kompliment an die Mannschaft.“









Günter Brandl (Trainer SV Wenzenbach): „Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften, die sich auf ähnlichem Leistungsniveau befinden. In einem Spiel auf Augenhöhe war die Partie stets hart umkämpft. Beide Abwehrreihen dominierten dieses Spiel, was ist im Besonderen hervorheben. Jede Mannschaft hatte einen Fehler zu beklagen. So kam es zu diesem 1:1 – ein gerechtes Unentschieden.“