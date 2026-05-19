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Kann 'Anschöring' vorlegen? »Liegt an uns, ob es ein Hexenkessel wird«
Dienstag - Hinspiel: Der SV Kirchanschöring empfängt den TSV Schwaben Augsburg
von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Zuhause vorlegen wollen die Kicker des SV Kirchanschöring und hoffen dabei natürlich auf Unterstützung von den Rängen. – Foto: Walter Brugger
Die Regionalliga-Relegation legt am heutigen Dienstagabend los! Im Hinspiel treffen der SV Kirchanschöring und der TSV Schwaben Augsburg in der EM-GROUP Arena an der Laufener Straße aufeinander. Anpfiff ist um 19 Uhr. Das Rückspiel findet dann am kommenden Freitag in Augsburg statt. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel spielt in der Saison 2026/2027 in der Regionalliga Bayern. Bei Gleichstand nach Addition beider Spielergebnisse wird das Rückspiel um 2x15 Minuten verlängert. Sollte auch dann noch keine Entscheidung gefallen sein, entscheidet das Elfmeterschießen über die Qualifikation für die kommende Regionalliga-Saison. Eine zweite Runde gibt es nicht.
Der ASV Cham, Vizemeister der Bayernliga Nord, muss hingegen noch auf seinen Gegner warten. Denn scheitert die SpVgg Greuther Fürth in der Relegation zur 2. Liga an Rot-Weiß Essen, würde das bedeuten, dass die SpVgg Greuther Fürth II als sportlicher Relegant in der Regionalliga automatisch ans Tabellenende gesetzt werden und absteigen würde. In diesem Fall würde die eigentlich sportlich abgestiegene Viktoria Aschaffenburg einen Platz nach oben rutschen und wäre dann der Gegner des ASV Cham.
Der SV Kirchanschöring möchte sich freilich mit seinen Fans im Rücken eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel erarbeiten. Das Stadion an der Laufener Straße ist bekannt für seine tolle Atmosphäre. Mit über 600 Besuchern im Schnitt durfte sich der SVK in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit 2025/26 über den meisten Zuspruch in der Bayernliga Süd freuen. Ein Trumpf gegen die Schwabenritter? "Mal schauen, es liegt an uns, ob es am Dienstagabend ein Hexenkessel wird", schmunzelt Kirchanschörings Coach Thomas Leberfinger, der sich nach den Aufstiegsspielen bekanntlich verabschieden wird. Diese Entscheidung hatte der 36-Jährige schon in der Winterpause kommuniziert. Den Druck sieht er eher beim Gegner: "Für uns sind das Bonusspiele. Vor der Saison hatte damit niemand gerechnet. Und in Kirchanschöring wird die Welt sicher nicht untergehen, wenn wir nicht aufsteigen. Ich habe mir natürlich schon ein paar Spiele von Schwaben Augsburg angesehen und muss sagen, das ist eine richtig gute Mannschaft, spielerisch wie körperlich. Man muss sich nur die Rückrundentabelle anschauen, da haben sie Platz sieben belegt in der Regionalliga. Also da kommt schon ein richtiges Brett auf uns zu. Aber wird werden alles versuchen und bestmöglich dagegenhalten."
Personalien SV Kirchanschöring: Schmerzhaft für die Hausherren: Toptorjäger Jonas Kronbichler (22 Saisontore) fällt langzeitverletzt aus, ebenso wie Matteo van de Wiel. Sebastian Dengel hat muskuläre Probleme, auch er muss passen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.
Das sagt Augsburgs Sportdirektor Max Wuschek: "Wir wollen ein gutes Ergebnis vorlegen, möglichst hinten die Null halten und dann im Rückspiel zuhause alles klarmachen. Wir sind gut in Form, das haben wir in der Rückrunde unter Beweis gestellt. Uns ist bewusst, dass uns ein lautstarkes Publikum erwarten wird, aber dem werden wir uns stellen."
Personalien TSV Schwaben Augsburg: Jonas Greppmeir (Achillessehnenriss), Felix Schwarzholz (Muskelfaserriss) und Levis Schaber (Sehnenverletzung) stehen nicht zur Verfügung, der Rest ist dabei!