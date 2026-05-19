Kann 'Anschöring' vorlegen? »Liegt an uns, ob es ein Hexenkessel wird«

Personalien SV Kirchanschöring: Schmerzhaft für die Hausherren: Toptorjäger Jonas Kronbichler (22 Saisontore) fällt langzeitverletzt aus, ebenso wie Matteo van de Wiel. Sebastian Dengel hat muskuläre Probleme, auch er muss passen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

Das sagt Augsburgs Sportdirektor Max Wuschek: "Wir wollen ein gutes Ergebnis vorlegen, möglichst hinten die Null halten und dann im Rückspiel zuhause alles klarmachen. Wir sind gut in Form, das haben wir in der Rückrunde unter Beweis gestellt. Uns ist bewusst, dass uns ein lautstarkes Publikum erwarten wird, aber dem werden wir uns stellen."

Personalien TSV Schwaben Augsburg: Jonas Greppmeir (Achillessehnenriss), Felix Schwarzholz (Muskelfaserriss) und Levis Schaber (Sehnenverletzung) stehen nicht zur Verfügung, der Rest ist dabei!