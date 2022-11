Kann Ansbach den Hinspiel-Coup gegen die Bayern wiederholen? 21. Spieltag in der Regionalliga Bayern mit zwei Freitagsbegegnungen +++ Viktoria Aschaffenburg zu Gast in Augsburg

Das war schon eine kleine Sensation, was sich da am zweiten Spieltag der Regionalliga-Hinrunde in Ansbach abspielte, als die heimische SpVgg durch Tore von Abadjiew und Kroiß nach 90 Minuten gegen favorisierte Bayern Amateure als Sieger vom Platz ging. Ob der Hasselmeier-Truppe, die aktuell nur drei Punkte hinter der Rekordmeister-Reserve rangiert und mit zwei Siegen im Rücken in die Landeshauptstadt reist, dieses Kunststück erneut gelingt, ist nicht unwahrscheinlich. Denn die Münchener, deren Trainer Martin Demichelis den Verein zum neuen Jahr Richtung Argentinien verlassen wird, scheinen immer noch nicht dem gerecht werden zu können, was der eigene Anspruch fordert. Zuletzt schafften die Roten auf heimischem Geläuf "nur" ein 1:1 gegen den vermeintlich schwächeren Gegner Eichstätt.

In der zweiten Freitagspartie treffen zwei Teams aufeinander, die beide bereits so einige Höhen und Tiefen in dieser Saison durchleben mussten. Tabellarisch steht Aschaffenburg (Rang fünf) momentan zwar besser da als Gegner Augsburg II (Rang zwölf). Nichtsdestotrotz trennen die beiden Teams lediglich fünf Punkte voneinander. Die Viktoria hat fünf ihrer letzten sechs Spiele nicht verloren und reist mit einem klaren 3:0-Erfolg über Illertissen im Rücken ins Schwabenland. Die U23 des FCA, die jüngst mit 2:3 gegen Vilzing den Kürzeren zog, konnte sogar fünf der letzten sieben Spiele für sich entscheiden. Wer hier am Ende die Nase vorne haben wird, gilt vor Anpfiff (19.30 Uhr) alles andere als bereits geklärt.