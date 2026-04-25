»Kann am Schluss Gold wert sein«: Nullnummer in Schwarzenfeld Bezirksliga Süd, der Samstag: Der FCS und Breitenbrunn gehen ohne Tore und folglich ohne Sieger auseinander von Florian Würthele · Heute, 19:29 Uhr · 0 Leser

Trainer Mathias Meßmann hat mit seinem 1. FC Schwarzenfeld gute Chancen auf den Klassenerhalt. – Foto: Thomas Schneider

Ohne Tore endete das einzige Samstagsspiel in der Bezirksliga Süd. Das 0:0 zwischen dem 1. FC Schwarzenfeld und dem SV Breitenbrunn vor 200 Zuschauern war schon eines der besseren Sorte. Letztlich war die Punkteteilung eine gerechte, wie beide Trainer nach dem Spiel unisono feststellten. Breitenbrunn hat mit jetzt 36 Punkten den Klassenerhalt so gut wie sicher und könnte ihn am morgigen Sonntag – je nach Abschneiden der Konkurrenz – auch rechnerisch klarmachen. Schwarzenfeld ist mit 32 Zählern ebenfalls auf dem besten Wege zum Bezirksliga-Erhalt.



Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Es war ein mehr oder weniger ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir vielleicht einen Tick mehr Spielanteile und mit ein bisschen Glück hätten wir den Lucky Punch setzen können. In der 87. Minuten vergaben wir eine gute Torchance kläglich. Unterm Strich ist das Unentschieden gerecht. Wir haben hinten wieder zu Null gespielt und wir nehmen den Punkt natürlich mit. Dieser kann am Schluss Gold wert sein.“



Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein Spiel, in dem beide Mannschaften nicht viel riskiert haben. Wir sind defensiv gut gestanden und haben nur sehr wenige Chancen zugelassen. In der ersten Halbzeit hatten wir zweimal die Führung auf den Fuß. Unter dem Strich ein gerechtes Unentschieden!“