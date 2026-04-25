»Kann am Schluss Gold wert sein«: Nullnummer in Schwarzenfeld

Ohne Tore endete das einzige Samstagsspiel in der Bezirksliga Süd. Das 0:0 zwischen dem 1. FC Schwarzenfeld und dem SV Breitenbrunn vor 200 Zuschauern war schon eines der besseren Sorte. Letztlich war die Punkteteilung eine gerechte, wie beide Trainer nach dem Spiel unisono feststellten. Breitenbrunn hat mit jetzt 36 Punkten den Klassenerhalt so gut wie sicher und könnte ihn am morgigen Sonntag – je nach Abschneiden der Konkurrenz – auch rechnerisch klarmachen. Schwarzenfeld ist mit 32 Zählern ebenfalls auf dem besten Wege zum Bezirksliga-Erhalt.
Alles auf einen Blick:
1. FC Schwarzenfeld: Stefan Seitz, Thomas Bayerl, Marvin Melchner, Adrian Imeri (46. Ilyes Ghermoul), Luca Krakowczyk, Mario Nitsch, Samuel Hadasch, Jonas Leitl, Timon Porcher (82. Muhammadjion Komilov), Florian Schlagenhaufer, Patrick Schäfer (84. Maximilian Ferstl)
SV Breitenbrunn: Jonas Brüderlein, Michael Dirigl, Thomas Gmelch, Florin Terbea, Johannes Wolfsteiner, Maximilian Bursy (82. Michael Dietz), Markus Waffler, Markus Bögerl, Kilian Kellermeier (66. Jakob Brüderlein) (90. Sebastian Selch), Julian Gromann, Almodafar Al Daqmosi
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Matthias Zahn - Zuschauer: 200