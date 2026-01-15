Kann Absteiger SG Utzenhofen/Kastl "Überstunden" noch verhindern?

Im letzten Teil unseres Rückblicks auf die drei Kreisklassen unseres Spielkreises beschäftigen wir uns mit den Teams, die im Daseinskampf um den Erhalt der Südstaffel buhlen. Der Kreis der "Sorgenkinder" umfasst vier Mannschaften: Auf dem begehrten Platz 11, dem ersten Rang auf sicherem Untergrund, überwintert der SV Schmidmühlen II (11./16), gefolgt vom Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (12./10), der den sogenannten ersten "Schleudersitz" besetzt. Auf dem zweiten Abstiegsrelegationsplatz hat der SV Inter Bergsteig Amberg II (13./7) den Jahreswechsel verbracht, die "Rote Laterne" hing am Christbaum des TuS Rosenberg II (14./4), welcher auf dem einzigen Direktabstiegsrang ins neue Jahr ging. Die besten Karten am Ende über dem Strich zu stehen, hat also die Schmidmühlener Kreisligareserve, der Abstand von sechs Zählern zu Rang 12 kann allerdings schnell aufgebraucht sein. Und Schlußlicht Rosenberg II liegt ja nur drei Zähler vom Relegationsplatz weg, da ist noch alles drin, dem Direktabstieg noch von der Schippe zu springen. Wichtige Faktoren allerorts werden wohl sein, wie man aus der Winterpause herauskommt und ob man dabei die Leistungen so erheblich steigern kann, um noch so viel zu punkten, damit es am Ende zur Rettung - ob über Überstunden oder ohne Umwege - reicht.

Die zweite Mannschaft des SVS erreichte nach dem Aufstieg 2024 über die Relegation unter Cheftrainer Hans Flierl im ersten Jahr eine Etage höher einen guten neunten Platz in der Kreisklasse Süd. Dabei erwies man sich bisweilen als wahrer Favoritenschreck. Bis zur Winterpause gelang es, sich deutlich von der Abstiegszone abzusetzen. Nach der Winterpause holte man wichtige Punkte – am Ende landete man mit zehn Zählern Abstand zur Abstiegszone im ruhigen Fahrwasser der Tabelle. Mit zwei Neuzugängen aus dem eigenen Stall bei vier Abgängen startete man in die Vorbereitung auf die aktuell ruhende Spielzeit, der Klassenerhalt sollte erneut das oberste Gebot darstellen.

Das Polster zu Relegationsplatz 12 ist nun sechs Zähler dick, wie Coach Hans Flierl im Statement erklärt, will man dies nach dem Re-Start im März (der SVS erwartet am 15. März im Nachholspiel den SV Kauerhof) zügig verbreitern, um das Saisonziel vorzeitig zu erreichen: "Unser Start mit einem harten Auftaktprogramm und einhergehenden drei Niederlagen war nicht einfach. Mit jetzt 16 Punkte in 16 Spielen sind wir aber wieder im Soll. In der Rückrunde gilt es nun zum einen den Abstand auf die Relegationsplätze zu vergrößern, zum anderen aber auch künftig weitere Spieler an den Kader der ersten Mannschaft heranzuführen. Wir werden gemeinsam mit dem nötigen Ernst, aber auch mit Spaß an unseren Zielen arbeiten." SG Utzenhofen/Kastl (12. Platz, 10 Punkte, 3-1-12, 19:39 Tore)

Der Auftakt in die neue Saison konnte dann ernüchternder nicht sein. Nach drei Partien gegen Teams, die zum Favoritenkreis gezählt wurden, standen drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 2:16 zu Buche. Aufatmen dann in Match 4, als man beim Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen mit 1:0 den Knoten zum Platzen brachte. Wohl folgte eine nächste Einbuße, danach allerdings - die Bilanz lautete zwei Dreier und zwei Remis - stieg die Leistungskurve merkbar an. Danach allerdings wurde der "Aufzug nach oben" gestoppt, drei Einbußen und ein Unentschieden liessen den SVS im hinteren Tabellendrittel auf der Stelle treten. Dann avancierte man wieder einmal - in der letzten Saison mehrfach - zum Favoritenschreck: Im Auswärtsspiel beim Ligatopfavoriten Trapo sorgte die Flierl-Elf für eine kleine Sensation und fügte dem aktuellen Primus beim 3:2 die bislang einzige Saisonniederlage zu. Mit einer Heimniederlage und dem finalen Remis bei Aufsteiger SV Loderhof ging es schließlich in die Winterpause.

Die vor der Saison 2024/25 gegründete Spielgemeinschaft der Vereine TuS Kastl und DJK Utzenhofen musste nach einer schwierigen ersten Saison und einem 12. Platz in der Endabrechnung in die Relegation. Nach einer Niederlage am 15. Mai letzten Jahres gegen den SV Neusorg war klar, man wir zukünftig in der Kreisklasse am Start sein. Noch am selben Abend stellte man den Nachfolger des scheidenden Trainergespanns Marius Ehrnsperger und Michael Hufnagel vorgestellt. Daniel Hausner (40) sollte mit Beginn der aktuell pausierenden Spielzeit auf der Kommandobrücke stehen. "Die Kreisklasse annehmen und versuchen eine gute Rolle zu spielen“, so lautete die Devise des neuen Chefanweisers der Spielgemeinschaft.

Die Realität zum neuen Jahr sieht allerdings leider anders aus. Nur drei Erfolgserlebnisse stehen bislang zu Buche, ein Unentschieden dazu, auf dem 12. Platz rangierend kämpft man vehement darum, nicht noch weiter durchgereicht zu werden. Gewinnen konnte man bislang gegen die Konkurrenz auf den Abstiegsplätzen aus Rosenberg und Amberg, sowie gegen den Neuling aus Loderhof. Respekt nötigte das 3:3 beim Rangzweiten in Ensdorf ab. Negativer Höhepunkt sicherlich das 0:1 im Rückspiel bei der Kreisligareserve des TuS Rosenberg im letzten Spiel des Jahres 2025, denn die feierte damit den bislang einzigen Dreier und man verpasste im "Sechs-Punkte-Match" die Chance, bis auf drei Zähler ans rettende Ufer heranzurücken.

Der Punktesack ist damit nur spärlich gefüllt, Chancen, noch den Umweg der Relegation zu verhindern, sind bei sechs Zählern zum SV Schmidmühlen II (dort tritt man am Gründonnerstag, 2. April, an) ohne Zweifel noch vorhanden. Wie es noch klappen soll, beschreibt SG-Chefanweiser Daniel Hausner im folgenden kurzen Statement: "Keiner ist zufrieden mit der bisherigen Punktausbeute und der damit verbunden Tabellensituation. Wenn man sich jedoch davon löst, dass Fußball ein Ergebnissport ist, sieht man, dass wir in nahezu allen Spielen mithalten konnten. Das stimmt uns positiv! Mit frischen Köpfen und einer guten Vorbereitung wollen und werden wir ab März fleißig punkten, um uns so bald wie möglich eine weitere Saison zu sichern."





SV Inter Bergsteig Amberg II (13. Platz, 7 Punkte, 2-1-14, 17:75 Tore)

Dass der SV Inter Bergsteig Amberg II zum Ende der vergangenen Spielzeit noch die Chance erhalten würde, durch Überstunden die Liga noch zu halten, schien zunächst nicht mehr zur Diskussion zu stehen, denn die Wächter-Truppe beendete die Saison auf Platz 13 und stand neben dem SV Raigering II eigentlich als Direktabsteiger fest. Wegen des Rückzugs des FC Großalbershof erhielt man allerdings die Chance, doch noch durch eine oder mehrere Ehrenrunden den Ligaerhalt nachträglich einzutüten. Und die Bezirksligareserve nutzte sie: In einer denkwürdigen Partie, die beide Mannschaften nicht vollzählig beendeten und in der ein Feldspieler zum Torwarthelden wurde, gewann der SV Inter Bergsteig II mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die DJK Ebnath und sicherte sich damit doch noch den Klassenerhalt in der Kreisklasse Süd.

Ohne Neuzugang startete man in die Vorbereitung auf die aktuell pausierende Spielzeit, drei Spieler hatten die Zweite des SV Inter verlassen. Dass man - nachdem man dem Abstieg zuvor "gerade noch" von der Schippe springen konnte - den Ligaerhalt als einzig realistisches Saisonziel nannte, war allzu verständlich.

Und um das erneut zu schaffen, bedarf es in den restlichen Partien noch erheblicher Anstrengungen, wie das Tabellenbild verrät. Erneut steckt man tief im Abstiegssumpf und kämpft ums nackte Dasein in der Liga. Nur zwei Mal verliessen die Mannen von Andreas Wächter das Spielfeld als Sieger (gegen Schmidmühlen und Rosenberg), einmal (im ersten Saisonspiel gegen Rosenberg) gab es ein Remis. Auffällig natürlich die zum Teil vernichtend hohen Niederlagen (Beispiele sind das 1:11 in Kauerhof, das 0:7 gegen Trapo das 1:9 in Ensdorf und das 0:6 gegen Neukirchen), mit bereits 75 Gegentreffern in 17 Partien (ergibt einen Durchschnitt von fast 4,5 Gegentreffer pro Partie) ist man quasi die "Schießbude" der Liga.

Den Kopf in den Sand steckt man am Bergsteig deshalb allerdings nicht. Abstiegskampf kennt man, an der Stellschraube Defensivarbeit soll gedreht werden, das Ziel wird wohl sein, zumindest den Relegationsplatz gegenüber der Konkurrenz aus Rosenberg und Utzenhofen abzusichern. Coach Andi Wächter gibt sich vorsichtig optimistisch, dass man das mit dem ein oder anderen Dreier schaffen kann: "Mit dem vorletzten Platz kann und darf man nicht zufrieden sein. Die jungen Reservespieler verstehen es noch nicht, dass sie ihr Spiel verändern müssen. Es werden zu viele individuelle Fehler gemacht, die sofort mit Gegentoren bestraft werden. Allein die Gegentreffer sprechen Bände. Deshalb gilt es in der Restrückrunde, die Defensivarbeit zu verbessern und das ein oder andere Spiel zu gewinnen."





TuS Rosenberg II (14. Platz, 4 Punkte, 1-1-15, 10:54 Tore)

2024 über die Relegation aus der A-Klasse Nord in die Kreisklasse Süd aufgestiegen, kämpfte die Rosenberger "Zweite" schon in der vergangenen, ersten Saison eine Etage höher um den Ligaerhalt. In der Endabrechnung auf Platz 12 landend, war der TuS dann der große Gewinner des Ligaverzichts des FC Großalbershof. Obwohl auf dem "Schleudersitz" rangierend, blieb ihm die Relegation erspart, die Zugehörigkeit zur Kreisklasse war - ohne Umweg - für ein weiteres Jahr in trockene Tücher gelegt.

Dass man im Sommer letzten Jahres in Reihen der Hüttenstädter den Klassenerhalt in der Saison 2025/26 als vorrangiges Ziel nannte, verstand sich von selbst. Fünf neue Gesichter präsentierte man zum Trainingsauftakt, zwei Spieler hatten den Verein verlassen. Mit Mario Gurdan übertrug man als Nachfolger für Frank Kokott einem neuen Mann die sportliche Verantwortung über die Kreisligareserve.

Ein Blick auf die Tabelle verrät nun, dass sich die Umsetzung des gehegten Wunsches, auch in dieser Spielzeit die Klasse zu halten, als extrem schwierig gestaltet. Nur ein Sieg (gegen Utzenhofen/Kastl) und ein die Spielzeit eröffnendes Remis gegen den direkten Konkurrenten Inter Bergsteig stehen zu Buche, kein Wunder, dass die "Rote Laterne" am Rosenberger Christbaum hing. Erneut die Relegation zu umgehen, ist wohl nicht mehr realisierbar. Ein Abstand von nur drei Zählern zur Bergsteig-Bezirksligareserve lässt jedoch alle Möglichkeiten noch offen, zumindest den Direktabstieg abzuwenden. Dabei gilt es, in der Endabrechnung einen Punkt mehr als die Konkurrenz aus Amberg und Utzenhofen zu besitzen, weil der direkte Vergleich mit beiden negativ ausfallen würde.

Coach Mario Gurdan gibt sich vorsichtig optimistisch, dennoch aber entschlossen, am Ende von Platz 14 wegzukommen: "Nach einem großen Umbruch, vielen Änderungen und der Gesamtausrichtung müssen wir den Tabellenplatz hinnehmen. So viele Punkte zu holen wie möglich ist nun der Plan für die Restrunde und dann sehen, was dabei heraus kommt."