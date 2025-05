Kanischka Taher kehrt zu Alemannia Aachen II zurück

Taher spielte bereits von 2013 bis 2015 für Alemannia Aachen II in der Mittelrheinliga. Nach Stationen unter anderem beim SC Kapellen-Erft, VfL Vichttal, Viktoria Arnoldsweiler und zuletzt beim 1. FC Düren kehrt er nun zu den Schwarz-Gelben zurück.

Aachen, 21. Mai 2025 – Die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen verstärkt sich mit einem bekannten Gesicht: Kanischka Taher wechselt vom 1. FC Düren zurück an den Tivoli. Der 33-jährige Mittelfeldspieler bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch eine besondere Verbindung zum Verein mit.

Mit seiner internationalen Erfahrung als afghanischer Nationalspieler und seiner Vielseitigkeit im zentralen Mittelfeld wird Taher in der kommenden Saison eine wertvolle Stütze sein.

„Es ist immer etwas Besonderes, wenn ein Spieler mit solch einer Vita zur Alemannia zurückkehrt - und das von der Regionalliga West in die Kreisliga. Wir freuen uns sehr, Kani von unserem gemeinsamen Weg überzeugt zu haben. Sportlich und auch menschlich wird er in der kommenden Saison eine enorme Bereicherung für unser Team sein“, so Rachid Zerouali & Dominik Frank, sportliche Verantwortliche von Alemannia Aachen II.