Lokman Sahin (links, FC Kandil) will mit seinem Club in die Verbandsliga, Neu-Trainer Umut Korkmaz hingegen versucht mit Ay Yildiz in der Klasse zu bleiben – Foto: Zinar Ari/Lukas Reitt

Kandil rüstet im Titelkampf auf Landesliga Süd: Der kurdische Club will die Meisterschaft erringen und den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen Verlinkte Inhalte Landesliga Süd In der Landesliga Süd geht es spannend zu. Sechs Mannschaften kämpfen um Titel und Relegationsplatz. Doch auch im Tabellenkeller herrscht Gedränge. Von Platz zehn bis zum Vorletzten Schafbrücke sind es nur fünf Punkte. FuPa hat allen Clubs der Liga folgende Fragen gestellt Hat sich auf der Trainerposition was geändert? Wer ist neu im Kader, wer hat den Verein verlassen? Was erhofft man sich von der Rückrunde? Nachfolgend die Antworten der Mannschaften dem Tabellenstand nach aufgeführt. FC Kandil Trainer: Lokman Sahin wird den Club weiter trainieren. Zugänge: Jeremy Pahl (Riegelsberg), Jasmin Mujkic (Brebach), Hamman Muhsen (Kleinblittersdorf), Manuel Vallone (Ludweiler), Al Yaman al Yasem (Bous), Hussein Esfand Yari (Bous). Abgänge: keine. Saisonziel: Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, den Aufstieg zu schaffen. Mit den namhaften Zugängen, erscheint das Ziel realistisch. Fupa-Mitarbeiter Renas Gök: „Wir wollen es wissen. Die Mannschaft ist heiß, die Testspielergebnisse lassen hoffen.“ SV Walpershofen Trainer: Peter Oswald bleibt auch die neue Saison. Zugänge: Etienne Graef (Riegelsberg). Abgänge: keine. Saisonziel: „Wir wollen mindestens den Platz halten, auf dem wir stehen“, formuliert Peter Oswald das Saisonziel des Tabellenzweiten. „Doch wir suchen die Gelegenheit, uns noch einen Rang zu verbessern. Sollte Kandil patzen, wollen wir da sein.“ SV Bübingen Trainer: Vedran Ivankovic bleibt auch die neue Saison. Zugänge: Thorsten Schäfer (Luisenthal), Andreas Tide (Biesingen), Ibrahim Stiffo (Bischmisheim). Abgänge: keine. Saisonziel: Trainer Ivankovic: „Durch die Neuen sind wir stärker geworden. Unser Ziel ist es, vorne dabei zu bleiben und die ersten beiden Plätze anzugreifen. Wir sind guten Mutes, dass wir das schaffen können.“ SC Friedrichsthal Trainer: Marc Birkelbach hat seinen Vertrag verlängert. Zugänge: Marlon Connor (Schiffweiler). Abgänge: Manuel Schiel (Hühnerfeld). Saisonziel: Spielausschuss Maxi Brosius: „Das Ziel ist klar. Wir sind ganz vorne dabei und dort wollen wir auch bleiben. Wenn die anderen patzen, wollen wir die Chance nutzen und da sein. Wenn wir das nicht wollten, dann bräuchten wir nicht zu spielen.“ SV Rockershausen Trainer: Thorsten Büchel bleibt Spielertrainer. Zugänge: Steven Prempeh (Ay Yildiz), Kouta Sasaki (SC West). Abgänge: keine. Saisonziel: Torwart Eric Regneri: „Wir haben noch alle Optionen vorne anzugreifen. Mannschaft und Traine wollen weiter um den Aufstieg mitspielen. Wir hatten letztes Jahr ein Relegationsspiel, so ein geiles Erlebnis bleibt haften. Wenn die Chance wieder kommen sollte, wollen wir das Ding diesmal gewinnen.“ DJK Püttlingen Trainer: Manuel Haag wird seine Arbeit im Mai beenden. Zugänge: keine. Abgänge: keine. Saisonziel: „Als Aufsteiger spielen wir eine gute Runde. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Von daher spricht nichts dagegen, dass wir unsere gute Vorrunde bestätigen. Vielleicht gelingt es uns, noch ein bisschen in der Tabelle zu klettern“, meint der aus privaten Gründen ausscheidende Manuel Haag. SV Gersweiler Trainer: Niyazi Altinisik bleibt bis Saisonende. Zugänge: Mohamed Zabi (Altenkessel), Reda Amraoui (Markokko). Abgänge: keine. Saisonziel: Christian Braun, der den Verein seit einigen Wochen als Vorsitzender führt: „Wir spielen klar unter unseren Erwartungen. Tabellenplatz und Leistung der Mannschaft ist nicht das, was wir uns erhofften. In der Rückrunde wollen wir uns verbessern, sowohl was das Tabellenbild, als auch die Leistung angeht.“ SV Auersmacher II Trainer: Seit Beginn des Jahres ist Jan-Kevin Müller für die Zweite zuständig. Der bisherige Trainer Yannick Bentz rückt ins Oberligateam auf. Zugänge: Tom Theres (SV Saar 05), Lukas Wöber (SVA III). Abgänge: keine. Saisonziel: „Wir wollen die Rückrunde nutzen, um uns auf die kommende Saison einzuspielen. Da wollen wir wieder mehr nach vorne schauen“, meint der neue Trainer Müller. SC Altenkessel Trainer: Ralf König bleibt vorerst bis Saisonende. Zugänge: Abdel del Fakir (Frankreich), Mohamed Arour (Rockershausen). Abgänge: keine. Saisonziel: „Wir wurden mehrmals klar unter Wert geschlagen. Da wollen wir ansetzen. Weiter wollen wir das vorhandene spielerische Potenzial besser nutzen. und uns noch einige Plätze nach oben arbeiten. Das Zeug dazu hat die Mannschaft“, meint Trainer König. SG Großrosseln-St. Nikolaus Trainer: Tim Latz bleibt auch die neue Saison. Zugänge: Luca Tasca (Fenne). Abgänge: keine. Saisonziel: Steve Schantz (Spielausschuss): „Wir wollen in der Tabelle klettern, einstellig ist das Ziel, da setzen wir uns nach oben keine Grenzen. Zur neuen Saison wird die SG mit St. Nikolaus aufgelöst, so dass wir wieder als SC Großrosseln antreten.“ FV Fischbach Trainer: Giuseppe Simonetta wird im Sommer aufhören. Zugänge: Davide Amato (Hühnerfeld). Abgänge: Thomas Sell (Wiesbach II), Youssef Founani (Jägersfreude). Saisonziel: „Wir sind Aufsteiger und von daher steht der Ligaverbleib ganz oben auf der Agenda. Wenn wir unser Verletzungspech besiegen und komplett antreten können, werden wir unser Ziel erreichen, dessen bin ich sicher. Die Mannschaft ist stark genug, um den jetzigen Platz zu halten“, ist Trainer Simonetta zuversichtlich. SpVgg. Quierschied II Trainer: Vincenzo Simonetta hört im Mai auf. Zugänge: Yannick Schneider, Tim Martin (beide Bildstock)., Kai Seewald (Altenwald), Nico Mertel (Friedrichsthal). Abgänge: keine. Saisonziel: „Wir wollen so schnell wie möglich punkten, um der Abstiegszone zu entfliehen. Das müssen wir aus eigenen Kräften schaffen, da es im Saarlandligakader auch personelle Probleme gibt“, sagt Trainer Simonetta. TuS Eschringen Trainer: Thorsten Ostermann soll auch in der neuen Saison bleiben. Zugänge: Marvin Eppers (Bliesransbach). Abgänge: Xavier Bock (Frankreich), Cedric Meyer (Biesingen). Saisonziel: Vorsitzender Roman Meyer: „Saisonziel ist ganz klar der Ligaverbleib. Dafür müssen wir cleverer werden. In der Vorrunde haben wir einige Spiele zu einfach abgegeben. Da setzen wir den Hebel an. Dann müssen wir gegen die Teams, die hinter uns stehen punkten. Die Spiele liefen für uns schlecht, wir konnten nur einen Zähler einfahren.“ SV Altenwald Trainer: Manuel Dillenburger hört im Mai auf. Zugänge: Mario Biehl (Wemmetsweiler). Abgänge: keine. Saisonziel: Arno Kolling vom Spielausschuss: „Die Mannschaft ist besser als der Tabellenstand. Wenn wir geschlossener auftreten und unser Potenzial zeigen, dann packen wir es. Ich jedenfalls glaube an die Mannschaft und unser Trainerteam.“ SV Schafbrücke Trainer: David Klein bleibt auch die neue Saison. Zugänge: Jakob Kühnen (Bischmisheim). Abgänge: Lars Remm (Bischmisheim). Saisonziel: „Das Ziel ist klar: Wir wollen die Klasse halten. Dafür sind wir in der Winterpause zusammengerückt. Es wird schwer, doch am Ende stehen wir über dem Strich“, meint der sportliche Leiter Hady Abdeli. SC Ay Yildiz Trainer: Umut Korkmaz kam in der Winterpause neu von der SG Saubach. Zugänge: Mousa Eren Özkara (Fürstenhausen), Hüseyin Aydin (Bildstock), Oktay Koymat (unbekannt), Ramazan Bal (unbekannt), Ogün Tatli (Brebach). Abgänge: Harun Türer (Völklingen), Miguel Augusto (Siersburg), Steven Prempeh (Rockershausen). Saisonziel: Vorsitzender Gökhan Güzel: „Der Tabellenstand spricht natürlich Bände. Doch wir wollen nicht aufgeben, versuchen ein kleines Fußballwunder zu schaffen. Ein anderes Augenmerk liegt darin, dass wir wieder eine feste Spielstätte suchen. Dazu laufen im Moment Gespräche mit der Stadt Völklingen und dem SFV. Wir haben uns im Vorstand komplett neu aufgestellt, haben uns verstärkt und versuchen alles, um in der Landesliga zu bleiben.“