Kandil erobert die Rehbock-Arena

Der Vorjahresdritte kommt nicht richtig in die Spur. Nach einer enttäuschenden Leistung mussten die „Rehböcke“ Aufsteiger Kandil zu einem 3:1-Sieg gratulieren.
Bereits in der fünften Minute brannte es erstmals vor dem Tor von FV-Keeper Francesco Migliara. Ein Lupfer aus dem Gewühl vor dem FV-Tor landete an der Bischmisheimer Latte. Weniger Glück hatte der Gastgeber nach zwölf Minuten. Nach einer Ecke überwand Steffen Mahnert seinen Gegenspieler und köpfte den Ball zum 1:0 für den Aufsteiger ein. „Mahnerts Gegenspieler ist bestimmt 15 Zentimeter größer als sein Gegner und Mahnert köpft die Kugel ins Tor. Wir machen einfach zu viele Fehler“, monierte FV-Trainer Jannick Schliesing die Szene.
Nur wenige Minuten später musste Schliesing den nächsten Fehler seiner Abwehr akzeptieren. Mahnert setzte sich im Zweikampf durch, hatte aus 20 Metern freie Bahn und schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß ins rechte Eck. Ein traumhaftes Tor, absolut unhaltbar für Migliara, der sich nach dem Tor lautstark bei seinen Vorderleuten beschwerte, dass Mahnert so frei zum Schuss kam. Für Bischmisheim standen vor der Pause aus dem Spiel heraus keine Chancen zu Buche. Einzig ein Freistoß von Eric Fuhr hätte für Gefahr sorgen können, doch sein Schuss blieb in der Mauer hängen.
Nach der Pause konnte sich der Gastgeber etwas besser in Szene setzen, doch die ganz in Grün gekleideten Kurden hatten die Sache weiter im Griff. Dennoch kam der FV nach einer Stunde durch Daniel Diener nach einer Ecke zum Anschlusstor. Nun war die Schliesing-Elf dran und hatte wenig später die Chance zum Ausgleich, doch Firat Simsek, der Torwart des FC Kandil, boxte den Ball aus dem bedrohten Eck. Ein Riesen-Missverständnis zwischen Freddy Finkler und Migliara sorgte für die Entscheidung. Migliara verließ die Linie, wollte den Ball klären, doch Finkler grätschte den Ball an seinem Torhüter vorbei. Berkan Tug freute sich über das Missgeschick und drückte den Ball über die Linie. Das war die Entscheidung.
„Wir machen einfach zu viele Fehler, so einfach ist deine Frage beantwortet“, meinte Schliesing nach dem Spiel auf die Frage, warum es bei seiner Mannschaft nicht so rund läuft. „Vielleicht meinen einige, besser zu sein, als sie sind“, zeigte sich Schliesing dennoch frustriert. Für Matchwinner Steffen Mahnert war es ein schöner Sonntag, trotz des Dauerregens in der Arena. „Wir haben es uns bedeutend schwerer vorgestellt und mit mehr Gegenwehr gerechnet. Alles in allem haben wir hier hochverdient gewonnen.“ Darüber gab es nach dem Abpfiff keine zwei Meinungen