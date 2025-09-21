Steffen Mahnert steuerte zwei Treffern bei beim 3:1-Auswärtssieg des FC Kandil in der Bischmisheimer Rehbock-Arena. – Foto: Ari Zinan

Kandil erobert die Rehbock-Arena Verbandsliga Südwest: FV Bischmisheim - FC Kandil Saarbrücken 1:3

Der Vorjahresdritte kommt nicht richtig in die Spur. Nach einer enttäuschenden Leistung mussten die „Rehböcke“ Aufsteiger Kandil zu einem 3:1-Sieg gratulieren.

Bereits in der fünften Minute brannte es erstmals vor dem Tor von FV-Keeper Francesco Migliara. Ein Lupfer aus dem Gewühl vor dem FV-Tor landete an der Bischmisheimer Latte. Weniger Glück hatte der Gastgeber nach zwölf Minuten. Nach einer Ecke überwand Steffen Mahnert seinen Gegenspieler und köpfte den Ball zum 1:0 für den Aufsteiger ein. „Mahnerts Gegenspieler ist bestimmt 15 Zentimeter größer als sein Gegner und Mahnert köpft die Kugel ins Tor. Wir machen einfach zu viele Fehler“, monierte FV-Trainer Jannick Schliesing die Szene. Nur wenige Minuten später musste Schliesing den nächsten Fehler seiner Abwehr akzeptieren. Mahnert setzte sich im Zweikampf durch, hatte aus 20 Metern freie Bahn und schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß ins rechte Eck. Ein traumhaftes Tor, absolut unhaltbar für Migliara, der sich nach dem Tor lautstark bei seinen Vorderleuten beschwerte, dass Mahnert so frei zum Schuss kam. Für Bischmisheim standen vor der Pause aus dem Spiel heraus keine Chancen zu Buche. Einzig ein Freistoß von Eric Fuhr hätte für Gefahr sorgen können, doch sein Schuss blieb in der Mauer hängen.