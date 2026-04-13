"Kandidat für's Guinness Buch": Livetickersprüche vom Wochenende

– Foto: Marco Kogler

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Schrag spielt als letzter Mann Busatlic in den Fuß - der macht aber nichts draus. Das war wie, wenn man 2 Tinder-Dates am gleichen Abend hat: sehr riskant.

Liveticker von Johannes Gramme

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In der Nachspielzeit beim Spiel SG Sonnenhof Großaspach vs. TSV Schott Mainz – Endstand: 2:1 (Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr)

Noch nicht mal auf dem Feld und direkt die gelbe Kartonage. Ich meine für "zu früh das Feld betreten". Auf jeden Fall ein Kandidat für's Guinness Buch der Rekorde.

Liveticker von der Presse SG Sonnenhof Großaspach

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In der 90. Minute beim Spiel SV Jungingen vs. FC Burlafingen – Endstand: 3:1 (12.04.2026, 15:00 Uhr)

Jawohl 2 Minuten bekommt Leve noch. Das reicht ihm normalerweise, sagt seine Freundin.

Liveticker von Dominik Wind

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