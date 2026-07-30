Kanbay will mit Rönneburg II oben angreifen

Der FSV Harburg-Rönneburg II geht mit veränderten Voraussetzungen in die neue Saison der Kreisklasse Hamburg. Trainer Hakan Kanbay ist aus dem Urlaub zurück und blicktoptimistisch auf die Vorbereitung. Die Mannschaft arbeitet bereits seit rund zweieinhalb Wochen am neuen Fundament. In Kanbays Abwesenheit übernahm sein neuer Co-Trainer die Einheiten.
Dabei ist die wichtigste Veränderung im Trainerteam eine interne Lösung. Maik Hutzfeld, in der vergangenen Saison noch Kapitän der Mannschaft, rückt auf die Bank und unterstützt Kanbay künftig als Co-Trainer. „Mega Verstärkung für mich auf der Bank“, sagt Kanbay über seinen früheren Spielführer.
Dass Hutzfeld aus der Mannschaft kommt, sieht Kanbay als großen Vorteil. Der neue Co-Trainer kennt den Kader, die Abläufe und das Innenleben des Teams. Umgekehrt kennt auch die Mannschaft ihn bereits genau. Eine lange Eingewöhnungszeit entfällt. „Die Mannschaft kennt ihn, er kennt die Mannschaft gut“, sagt Kanbay. Dadurch sieht sich Rönneburg II schon vor dem Start besser aufgestellt: mehr Unterstützung von der Bank, mehr Struktur im Trainingsalltag und ein vertrauter Ansprechpartner für die Spieler.
Auch auf der Torwartposition soll die Arbeit professionalisiert werden. Künftig gibt es einen festen Torwarttrainer, der die Keeper der ersten und zweiten Mannschaft betreut. Für Kanbay ist das ein weiterer Schritt, um den Unterbau des Vereins breiter und besser aufzustellen.
Beim Kader deutet Kanbay ebenfalls Veränderungen an. Es gebe einige Abgänge, die man bedauere, aber auch mehrere Zugänge. Namen will der Trainer bewusst noch nicht nennen. „Da lasse ich die Vereine gerne dann einmal sich wundern“, sagt Kanbay.
Ein Spieler sei dabei, den man im Harburger Raum eigentlich gut kenne - gerade als Stürmer. Mehr verrät der Coach noch nicht. Klar ist aber: Der Kader soll eine gute Mischung aus älteren und jüngeren Spielern bekommen. Erfahrung und Entwicklungspotenzial sollen sich gegenseitig ergänzen.
Die vergangenen Platzierungen zeigen, dass Rönneburg II zuletzt noch nicht konstant im oberen Bereich der Kreisklasse unterwegs war. Nach Rang 14 in der Kreisklasse B 2022/23 folgte Platz fünf in der Saison 2023/24. In der Kreisklasse wurde das Team anschließend Zwölfter und zuletzt Neunter.
Kanbay schaut aber weniger auf die Abschlusstabelle als auf den Verlauf der vergangenen Saison. Die erste Saisonhälfte sei nicht gut gewesen, danach habe die Mannschaft deutlich angezogen. In der Rückrunde habe sein Team nur noch wenige Punkte liegen lassen. Diesen Trend will Rönneburg II nun mitnehmen.
Sportlich formuliert Kanbay sein Ziel deutlich. „Die Zielsetzung ist ganz klar: oben angreifen“, sagt der Trainer. Nach der starken zweiten Saisonhälfte, dem erweiterten Trainerteam und mehreren nicht genannten Zugängen soll der nächste Schritt folgen. Auch im Pokal wartet direkt ein reizvoller Vergleich. Rönneburg II trifft auf HSC II. Kanbay erwartet ein ausgeglichenes Duell und freut sich auf den Pflichtspielstart.
Für den FSV Harburg-Rönneburg II ist die Richtung damit klar: mehr Struktur, ein gestärktes Trainerteam, ein veränderter Kader und der Anspruch, nicht nur mitzuspielen. Kanbay will mit seiner Mannschaft in der neuen Kreisklasse-Saison oben angreifen.
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