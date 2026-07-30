Kanbay will mit Rönneburg II oben angreifen Nach einer starken zweiten Saisonhälfte will FSV Harburg-Rönneburg II den nächsten Schritt gehen. Trainer Hakan Kanbay setzt auf mehr Struktur, neue Spieler und ein klares Ziel. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

FSV Rönneburg II will angreifen. – Foto: red/KI

Der FSV Harburg-Rönneburg II geht mit veränderten Voraussetzungen in die neue Saison der Kreisklasse Hamburg. Trainer Hakan Kanbay ist aus dem Urlaub zurück und blicktoptimistisch auf die Vorbereitung. Die Mannschaft arbeitet bereits seit rund zweieinhalb Wochen am neuen Fundament. In Kanbays Abwesenheit übernahm sein neuer Co-Trainer die Einheiten.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Dabei ist die wichtigste Veränderung im Trainerteam eine interne Lösung. Maik Hutzfeld, in der vergangenen Saison noch Kapitän der Mannschaft, rückt auf die Bank und unterstützt Kanbay künftig als Co-Trainer. „Mega Verstärkung für mich auf der Bank“, sagt Kanbay über seinen früheren Spielführer. Hutzfeld kennt Mannschaft und Umfeld Dass Hutzfeld aus der Mannschaft kommt, sieht Kanbay als großen Vorteil. Der neue Co-Trainer kennt den Kader, die Abläufe und das Innenleben des Teams. Umgekehrt kennt auch die Mannschaft ihn bereits genau. Eine lange Eingewöhnungszeit entfällt. „Die Mannschaft kennt ihn, er kennt die Mannschaft gut“, sagt Kanbay. Dadurch sieht sich Rönneburg II schon vor dem Start besser aufgestellt: mehr Unterstützung von der Bank, mehr Struktur im Trainingsalltag und ein vertrauter Ansprechpartner für die Spieler.

Auch auf der Torwartposition soll die Arbeit professionalisiert werden. Künftig gibt es einen festen Torwarttrainer, der die Keeper der ersten und zweiten Mannschaft betreut. Für Kanbay ist das ein weiterer Schritt, um den Unterbau des Vereins breiter und besser aufzustellen. Namen bleiben noch geheim Beim Kader deutet Kanbay ebenfalls Veränderungen an. Es gebe einige Abgänge, die man bedauere, aber auch mehrere Zugänge. Namen will der Trainer bewusst noch nicht nennen. „Da lasse ich die Vereine gerne dann einmal sich wundern“, sagt Kanbay.