Kanadier verstärkt die Leher TS

– Foto: Leher TS

Die Leher TS hat mit Cole Krushelniski einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der kanadische Innenverteidiger soll die Defensive der Bremerhavener verstärken und den Konkurrenzkampf im Abwehrzentrum beleben.

Der Defensivspieler gilt als zweikampfstark und diszipliniert. Darüber hinaus zeichnet ihn ein gutes Stellungsspiel aus, mit dem er gegnerische Angriffe früh unterbinden soll. Die Verantwortlichen sehen in Krushelniski einen Spielertypen, der gut zum Profil der Mannschaft passt.

Mit der Verpflichtung setzt die Leher TS auch auf Entwicklungspotenzial. Der Kanadier soll sich in Bremerhaven weiterentwickeln und gleichzeitig mit seinen defensiven Qualitäten für mehr Stabilität sorgen.

Die Blau-Weißen erhoffen sich von Krushelniski, dass er sich schnell an den deutschen Amateurfußball gewöhnt und sich langfristig zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt.