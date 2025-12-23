Kamran Yahyaijan wechselt von der Spvgg.Trossingen zum FC Furtwangen

„Es hat mir in Trossingen keinen Spaß mehr gemacht. Dort war nicht bei allen Spielern der sportliche Ehrgeiz vorhanden, im Training waren acht, neun Mann“, sagte Yahyaijan unserer Zeitung. Der 27-Jährige Vollblutstürmer hatte in Trossingen auch als Sportlicher Leiter und Co-Trainer fungiert. „Ich wollte jetzt zu meinen alten Kumpels vom FC 08 Villingen, Pietro Morreale und Timo Wagner die nun in Furtwangen sind“, so Yahyaijan, der für die Nullachter in der Oberliga die Kickstiefel schnürte. Er galt als großes Talent, war Kapitän der A-Jugend des SC Freiburg, war dort in der Bundesliga mit elf Treffern bester Schütze des Sportclubs, bis ihn eine Verletzung zurückwarf.

In der Oberliga beim FC 08 markierte er in 77 Spielen aber immerhin 17 Tore. In der laufenden Saison erzielte Yahyaijan für Trossingen acht Treffer, war die letzten drei Spiele aber bereits nicht mehr im Kader. In der vergangenen Saison markierte er für die Harmonikastädter 20 Tore. Die Furtwangener überwintern mit 33 Punkten aus 14 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Yahyaijan will mit dem FCF den Aufstieg in die Landesliga schaffen. „Der Verein steht oben, der Aufstieg ist möglich“, so der Goalgetter, der laut eigener Aussage sofort für Furtwangen spielberichtigt ist.