Kampmann Cup in der Emslandarena

Ein ganz besonderes Highlight erlebte unsere U17 am 2. Januar: Die Firma Kampmann lud zur zweiten Auflage ihres hochklassigen Hallenturniers ein – und verwandelte die Emslandarena in eine beeindruckende Bühne des Fußballs. Durch den am darauffolgenden Tag stattfindenden „Budenzauber“ wurde aus der Arena bereits am Freitagabend ein wahres Fußballtempel-Erlebnis. Eine nagelneue LED-Rundumbande, perfekt ausgelegter Kunstrasen und eine Organisation, die ihresgleichen sucht, sorgten für absolute Profi-Bedingungen. Von Verpflegungsmarken über Wasserkisten bis hin zu persönlichen Betreuern für jedes Team war an alles gedacht – bis ins kleinste Detail.

Ein Gänsehautmoment folgte beim Einlaufen in die Arena: Wie sonst nur das Handballteam der HSG Nordhorn-Lingen durften auch unsere Jungs unter einer beeindruckenden Lichtshow, in abgedunkelter Halle und unter namentlicher Vorstellung das grüne Parkett betreten. Emotionen pur! Rund 1.100 begeisterte Zuschauer sowie weitere 100 bis 200 Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Mitglieder des Organisationsteams erlebten an diesem Freitagabend hochklassigen, leidenschaftlichen Hallenfußball.