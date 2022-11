Kampmann bekommt trotz großer Abstiegsgefahr das Vertrauen geschenkt Der SC Berchum/Garenfeld muss im dritten Landesliga-Jahr der Vereinsgeschichte mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Nach zwei Jahren in der Süd-Staffel 2 ging es wunschgemäß im Sommer für den Hagener Verein mit den Westfalenliga-Absteigern und Lokalrivalen SpVg Hagen 11 und SV Hohenlimburg in die West-Staffel 3. Nach nur einem Sieg aus 14 Spielen sieht man das rettende Ufer nur noch mit dem Fernglas. Der Vertrag mit dem 37-jährigen Coach Fabian Kampmann wurde trotzdem ligaunabhängig bis 2024 verlängert, wie der Verein auf Social Media bekanntgab.

"Damit setzt der SC weiterhin frühzeitig auf Kontinuität und signalisiert, dass es zwischen Verein und Trainer einfach passt. Fabian hat in den letzten Jahren durch seine ganzen Erfahrungen im Verein viel angetrieben und bewegt. Die Ergebnisse werden immer mehr sichtbar und unterstreichen seine Kompetenzen auch außerhalb des Platzes. Durch die frühzeitige Verlängerung kann man sich nun voll und ganz auf die restliche Saison konzentrieren", heißt es in der Meldung des Vereins.

Kampmann freut sich sehr: „Ich bin einfach froh und dankbar, weiterhin beim SC Berchum/Garenfeld arbeiten zu können und dass man mir trotz der aktuell schwierigen Situation das Vertrauen schenkt. Es ist ein super Zeichen für mich, dass man mit mir die Reise fortsetzen möchte. Ich freue mich aber auch weiterhin mit den tollen Menschen auf und neben dem Platz in Garenfeld zu arbeiten. Die Jungs sind mir echt ans Herz gewachsen. Es herrscht beim SC Berchum/Garenfeld eine besondere Atmosphäre - aus Bekannten sind mittlerweile Freunde geworden. Es gibt viele positive Leute im Verein, die mit anpacken und den Verein besonders machen - sei es der Vorstand, die Fans oder die ganzen Aktiven selbst.“ Gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" führt er aus: „Es ist ein super Zeichen für mich, dass man mit mir die Reise fortsetzen möchte. Es gibt zwar auch hin und wieder Überlegungen, mal ein Jahr Pause zu machen oder woanders reinzuschnuppern. Letztlich ist der Wohlfühlfaktor in Garenfeld aber zu groß."

Vereinsvorsitzender Thomas Krah sagt gegenüber den Ruhr Nachrichten": "Fabian ist nicht nur Trainer der 1. Mannschaft, er ist auch Impulsgeber und Sparringspartner für die gesamte sportliche Weiterentwicklung. In den kommenden Jahren werden viele Talente aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich wechseln, die wir in die 1. Mannschaft integrieren wollen. Fabian trägt dieses Konzept zu 100 Prozent mit und setzt es mit viel Herzblut um.“