Kampman-Cup 2026 - Zukunftsmusik in der Emsland-Arena

1000 Zuschauer, ein kühler Januartag und acht Mannschaften mit Namen so lang wie Querpass-Stafetten, das war die zweite Auflage des Kampmann-Cups in Lingen. Einen Tag vor dem großen Budenzauber war die Emsland-Arena fest in der Hand der B-Junioren. Also jener Generation, die irgendwann vielleicht selbst einmal als Legenden zurückkehrt.

Die Teilnehmerliste klang nach echter Herausforderung für jeden Stadionsprecher: JSG Laxten/Baccum, JSG Holthausen-Biene/Altenlingen, JSG Lohne/Wietmarschen, JSG Darme/Schepsdorf, JSG Leschede/Emsbüren/Listrup, JSG Clusorth-Bramhar/Bawinkel/Brögbern, JSG Schwefingen/Meppen/Teglingen und JSG Gersten/Langen/Lengerich-Handrup/Wettrup. Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, zehn Minuten pro Partie - kurz, knackig und ohne große Zeit zum Durchatmen.

Tore gab es reichlich und in allen Varianten: viele, sehr viele und manchmal erstaunlich wenige. Genau einmal fiel nur ein einziges Tor, was in der Halle fast schon eine Rarität ist. Und gleich zweimal hieß das Ergebnis 7:0. Beide Male mittendrin: die JSG Gersten/Langen/Lengerich-Handrup/Wettrup. Mal Lehrstunde, mal Lektion - Hallenfußball kennt nun mal keine Gnade.

Nach der Vorrunde blieben vier Teams im Rennen um den großen Moment: als Gruppensieger die JSG Leschede/Emsbüren/Listrup und die JSG Lohne/Wietmarschen, als Zweite die JSG Schwefingen/Meppen/Teglingen sowie die JSG Clusorth-Bramhar/Bawinkel/Brögbern. Die Halbfinals waren intensiv, temporeich und hatten jene leicht hitzigen Szenen, die Hallenturniere so lebendig machen.

Im Spiel um Platz drei trafen die JSG Lohne/Wietmarschen und die JSG Leschede/Emsbüren/Listrup im Penaltyschießen aufeinander. Dort behielt Leschede/Emsbüren/Listrup die besseren Nerven und sicherte sich mit 3:2 den Platz auf dem Treppchen.

Bleibt das Finale: Der Vorjahressieger JSG Clusorth-Bramhar/Bawinkel/Brögbern gegen den Turnierneuling JSG Schwefingen/Meppen/Teglingen - 15 Minuten, ordentlich Stimmung und ein sehr sehenswertes Spiel. Schwefingen/Meppen/Teglingen spielte ruhig, abgeklärt und erstaunlich souverän. Am Ende stand ein klares und völlig verdientes 5:1. Neuer Name auf dem Pokal, neues Kapitel in der Turniergeschichte.

Unterm Strich bleibt: ein stark organisiertes, mit viel Liebe aufgezogenes Turnier, das zeigt, wie lebendig Jugendfußball im Emsland und der Grafschaft ist. Danke an die Firma Kampmann - für Aufwand, Bühne, Gänsehautmomente und dafür, dass sich Spieler und Trainer für ein paar Stunden wie echte Stars fühlen durften.