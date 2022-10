Kampfstarke Nierfelder machen es dem Favoriten schwer!

Schade, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat, dem Favoriten aus der Römerstadt ein Bein zu stellen.

Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen.

Schon nach wenigen Minuten fiel der Führungstreffer für die Gastgeber im Anschluss an einen

Freistoß. Doch unsere Spieler fanden schnell die richtige Antwort. Im Anschluss an eine Ecke war Oku

Smart mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Ausgleich, sein erster Treffer für den SVN. Aber auch

die hielt nicht lange: erneuter Freistoß, erneut setzt sich ein Zülpicher am 5er durch, das 2:1. Dann

leider ein tragisches Tor. Sören Widdaus Fehler beschert den Einheimischen das 3:1. Keine Kritik,

jeder Spieler macht Fehler und Sören ärgert sich selbst am meisten darüber. Außerdem hat er diesen in

der 2. Halbzeit mehrfach ausgeglichen. Doch noch vorher ließ Jan Diederichs die Abwehr des Gegners

stehen und erzielte den Anschlusstreffer.



In einem von beiden Seiten sehr engagiert geführten und auch emotional gepuschten Spiel fielen in der

2. Hälfte keine Tore mehr. Die Zuschauer taten das Ihrige dazu, dass die Emotionen kochten. Unsere

Mannschaft zeigte sich erneut extrem lauf- und kampfstark. Noch kurz vor Schluss hatte Oku nochmal

die Chance zum Ausgleich, er wäre gerecht gewesen.

Trotzdem braucht sich das Tema um Trainer Dominik Peiffer nichts vorzuwerfen. Die Jungs haben

alles eingebracht und konnten erhobenen Hauptes den Zülpicher Platz verlassen.

Nun erwarten wir am kommenden Sonntag den SC Brühl als Tabellenletzten. Erstmals in dieser Saison

ist unser Team favorisiert. Wir hoffen natürlich, dass die Jungs mit dieser Rolle zurecht kommen.

Es spielten: Sören Widdau, Florian Post, Valeri Stier, Jan Diederichs, Dennis Küpper, Jonas Küpper,

Oku Smart, Niclas Hampel, Fabian Bentata, Stephen Kinnen, Maxi Patt - Raphael Sures, Christian

Uche, Sven Pohl, Tim Wagner

Trainer: Dominik Peiffer, Team: Julia Kinnen, Mario Held