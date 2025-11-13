Kampfspiel für den FC Aschheim bei Kellerkind Bruckmühl

Die Fußballer des FC Aschheim wollen sich mit einem Sieg beim SV Bruckmühl (Freitag, 19 Uhr) in die Bezirksliga-Winterpause verabschieden und auch im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage vom Platz gehen. Im Aufstiegsrennen sind die Aschheimer immer noch der aussichtsreichste Verfolger von Spitzenreiter VfB Forstinning und haben bei derzeit vier Punkten Rückstand noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Gegner Bruckmühl zuletzt beim 3:1 beim TSV Peterskirchen einen wichtigen Dreier eingefahren und so Selbstbewusstsein für das Duell mit dem derzeit auswärtsstärksten Team der Liga getankt. „Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel. Bruckmühl braucht die Punkte im Abstiegskampf und wird entsprechend auftreten“, fordert FCA-Trainer Vincenzo Contento volle Konzentration von seinen Schützlingen: „Und mit Mike Probst hat der Gegner einen erfahrenen Trainer, der die Jungs richtig einstellen wird.“