Kampfspiel beim Schlusslicht erwartet

Einfach ist anders. "Wir müssen alle Gegebenheiten annehmen", sagt Andreas Schön vor dem Gastspiel seines FC-Astoria Walldorf am Samstag beim Bahlinger SC (Anpfiff, 14 Uhr), das aus mehreren Gesichtspunkten anspruchsvoll wird. Das Schlusslicht wird aufopferungsvoll kämpfen und der stete Regen unter der Woche wird nicht gerade für einen einfach zu bespielenden Rasen sorgen. Schön weiß: "Das wird uns nicht gerade entgegenkommen."

Außerdem gibt es einen Personalengpass in der Defensive. Neben den verletzten Roman Hauk und Bennet Schieber fehlt nun auch noch der gelb-rot-gesperrte Dennis Egel. Da der 20-Jährige sowie Emilian Lässig obendrein vier gelbe Karten gesammelt haben, sind weitere zeitnahe Sperren wahrscheinlich.

Deshalb tun die elf Punkte auf der Habenseite samt Rang acht vorerst richtig gut. Das 4:1 vor Wochenfrist stimmte besonders den Präsidenten rundum glücklich. "Heute bin ich sehr zufrieden", sagte Willi Kempf, für den es während den Spielen immer nervenaufreibend ist. Erst danach kann der 84-Jährige entspannen. In Bahlingen ist er ausnahmsweise vielleicht mal wieder selbst bei einem Auswärtsspiel dabei. Der BSC-Präsident Dieter Bühler ist nämlich ein guter Freund Kempfs. "Wenn es mir gut geht, fahre ich mit", verspricht das FCA-Oberhaupt.