– Foto: Lukas Adler

Kampfsieg unter Flutlicht Regionalliga Südwest +++ Der FCA Walldorf schlägt den FSV Frankfurt mit 1:0

Der FC-Astoria Walldorf rang am Dienstagabend den Tabellenzweiten FSV Frankfurt nach einer tollen kämpferischen Leistung mit 1:0 nieder. Den Treffer des Tages erzielte Lennart Grimmer für den FCA.

Cheftrainer Andreas Schön kehrte gegen Frankfurt an die Seitenlinie zurück, er nahm im Vergleich zum Samstag-Spiel in Bahlingen drei Veränderungen in seiner Startelf vor, für Marvin Mutz, Yannick Thermann und Konrad Riehle starteten Dennis Egel, Theo Politakis und Tim Fahrenholz. Der FCA erwischte den besseren Start und hatte durch Felix Kendel die erste Abschlusschance (11.). Nach einer Viertelstunde ging man folgerichtig in Führung, auf Zuspiel von Maximilian Waack traf Grimmer platziert ins lange Eck. Auch in der Folge blieb Walldorf spielbestimmend, etwas nennenswertes ereignete sich aber nur noch einmal kurz vor dem Pausenpfiff, Waack probierte es mit einem Schuss vom Strafraumeck, FSV-Keeper Lucas Becker parierte jedoch sicher (44.).

Nach dem Seitenwechsel schepperte nach fünf Minuten die Walldorfer Latte, Birkan Celik traf mit einem Distanzschuss den Querbalken (50.). Auf der Gegenseite hatte Kendel eine gute Torgelegenheit, von Marcel Carl auf die Reise geschickt, zischte sein Abschluss von 16m-Torentfernung am Kasten vorbei (54.). Wenig später hatte Grimmer eine gute Torraumszene, eine Flanke von Yasin Zor bekam er jedoch nicht kontrolliert auf das gegnerische Tor bugsiert (56.). Der FCA blieb durch Konter gefährlich, in der 68. Minute tankte sich der eingewechselte Jacob Collmann energisch durch die gegnerische Defensivreihe, aber sein Torversuch wurde im letzten Moment geblockt. Wieder Collmann hatte Minuten später den nächsten guten Torabschluss, unnachahmlich zog er in die Mitte, um dann jedoch das Ziel nur knapp zu verfehlen (71.). Mitten in die Frankfurter Schlussoffensive hinein dezimierten sich die Gäste durch eine Gelb/Rote Karte für den eingewechselten Joep Munsters (79.). Trotzdem schmiss der FSV alles nach vorne, der eingewechselte Baton Hajrizaj und Carl verpassten mit einer Doppelchance die Entscheidung (89.). So musste Walldorfs Schlussmann Mario Schragl in der Nachspielzeit noch einmal sein Können zeigen, als er einen Schuss von Amin Farouk zur Seite klärte und damit die Null und die drei Punkte für den FCA festhielt (90.+1). Stimmen zum Spiel: