Der SV Großefehn musste vergangene Saison den Titel dem TuS Esens überlassen und sich mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben. Schon vor der neuen Spielzeit war demnach klar, dass die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran erneut oben angreifen wird und zu den absoluten Titelkandidaten zählt – diesem Ruf wird die Mannschaft bis dato absolut gerecht. Wir haben nach der Partie mit dem Trainer gesprochen.

Nach vier Spieltagen steht auf dem Konto des SV Großefehn die Maximalausbeute von zwölf Punkten und darüber hinaus ein aussagekräftiges Torverhältnis von 20:2 Toren. Auch gegen den FC Norden sollte sich am vergangenen Sonntag nichts an der bis jetzt makellosen Saison ändern. Großefehn-Coach Bi Le Tran schildert uns nach dem Heimerfolg seine Sichtweise zum Spiel – „In der Esten Halbzeit waren wir die klar dominierende Mannschaft. Da haben wir uns Chancen rausgespielt und den Gegner dominiert und auch zurecht 3:0 zur Halbzeit geführt. In der zweiten Halbzeit wurde Norden besser und wir haben den Faden verloren. Mit der einzigen richtigen Chance hat Norden dann das 3:1 gemacht. Sie haben dann auch versucht mehr zu machen, aber da kam nichts Zwingendes heraus. Bei uns kam es durch Konter zu zwei Riesenchancen, ehe wir den Sack mit dem 4:1 zugemacht haben. Am Ende wurde es dann ein Kampfsieg für uns."